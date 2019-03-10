طائرة بوتفليقة تغادر جنيف في طريقها للجزائر

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365
غادر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة جنيف، الأحد، في طريق عودته للبلاد من رحلة علاجية بسويسرا دامت أسبوعين.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية أن موكبا رسميا غادر مستشفى جنيف الذي كان به بوتفليقة نحو المطار.
وأوضحت نقلا عن مراسلها بالمطار أن طائرة الرئيس بوتفليقة التي حطت صبيحة اليوم هناك غادرت نحو الجزائر.
وبالجزائر، أفاد شهود عيان للأناضول، أن موكبا رسميا من سيارات ودراجات نارية (تتبع للحرس الرئاسي) شوهد في طريقه إلى مطار بوفاريك غرب العاصمة بعد ظهر اليوم.
ومطار بوفاريك هو نقطة انطلاق وعودة الطائرة الرئاسية في رحلاتها الخارجية.
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