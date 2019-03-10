اشتية في أول تصريح له للأناضول: مهمة حكومتي استعادة الوحدة

رم الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

قال محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف، إن مهمة حكومته استعادة الوحدة الفلسطينية، والتخفيف من معاناة المواطنين.

وأضاف "اشتية"، في أول تصريح له، للأناضول، "بتوجيهات من الرئيس، مهمة الحكومة تحقيق الوحدة، وإنهاء الانقسام، ونستعيد غزة للشرعية الوطنية".

ومضى "مهمتنا العمل ما نستطيع للتحضير للانتخابات القادمة".

وقال "الذي يهمني ويهم الرئيس أننا نريد رفع المعاناة عن الناس والقهر، وشعبنا يستحق كل جهد وأدرك أننا نمر بظروف صعبة، والناس قادرة أن تحمل المشروع عندما يكون هناك فريق واحد قادر على الأمر".

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وكلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، محمد اشتيه، بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لرامي الحمد الله.

وشغل اشتيه، منصب رئيس المجلس الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" (مؤسسة رسمية).

وأوصت اللجنة المركزية لـ"فتح"، نهاية يناير/كانون ثاني الماضي، بتشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وأن يكون رئيسها أحد أعضاء اللجنة، مبررة الدعوة بـ"تعثر ملف المصالحة مع حركة حماس".

وقبل عباس في 29 من الشهر ذاته، استقالة حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله، وكلفها بتسيير الأعمال.

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