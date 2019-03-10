مواطن سعودي ضمن ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة.. تعرف على الأعداد والجنسيات

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت شركة “الخطوط الجوية الإثيوبية”، اليوم الأحد، أن هناك عرباً ضمن ضحايا طائرتها المنكوبة التي سقطت عقب إقلاعها من مطار قرب أديس أبابا في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، تيولدي غيبرمريام، في مؤتمر صحفي أن من بين الضحايا 6 مصريين، ومغربيين، وسودانيا، ويمنيا، وصوماليا، وسعودي.

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وأضاف أن غالبية ضحايا الطائرة كينيون، وعددهم 32 راكبا، وباقي الركاب كنديون (18)، وإثيوبيون (9)، وإيطاليون وأميركيون وصينيون (8 ركاب لكل جنسية)، و7 بريطانيين، ومثلهم فرنسيون، إضافة إلى جنسيات أخرى.

وأشار إلى أن الطيار أبلغ سلطات المطار بمواجهة صعوبات، وأنه يريد العودة، وحصل على إذن بذلك، قبل أن تتحطم الطائرة.

يُذكر أن الشركة أعلنت سابقا أن ضحايا الطائرة يحملون جنسيات 33 دولة، وذلك عشية انطلاق اجتماع سنوي كبير في نيروبي لجمعية الأمم المتحدة للبيئة.