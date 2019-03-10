مركز_الملك_سلمان_للإغاثة يوزع 1,000 سلة غذائية للمحتاجين في #الصومال

الخليج - واس قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم بتوزيع 1.000 سلة غذائية للمحتاجين فى مدينة كسمايو التابعة لإقليم جوبا لاند بالصومال، يستفيد منها 6.000 فرد. وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية المتنوعة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في العديد من الدول المحتاجة والمتضررة.

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