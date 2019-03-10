الخليج - واس قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, بتوزيع 150 كرتونًا للمحتاجين في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة. وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي تمر بها بلادهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “سلمان للإغاثة” يوزع 150 كرتونًا من التمور في مديرية الغيضة بالمهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.