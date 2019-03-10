المؤتمر الثالث للتميز في تعليم العلوم والرياضيات

الخليج - حسن القبيسي

نظم مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات في كلية التربية بجامعة الملك سعود مؤتمر التميز الثالث في تعليم وتعلم العلوم والرياضيات: جيل مثقف علمياً لاقتصاد مزدهر” وذلك خلال الفترة من 5–7من شهر رجب من العام الجاري الموافق من 12–14من شهر مارس من عام 2019م .

وبين الأستاذ الدكتور سعبد بن محمد الشمراني مدير مركز التميز البحثي في تطوير تعليم العلوم والرياضيات ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أن المؤتمر الذي يقام للمرة الثالثة يهدف إلى تطوير تعلُّم وتعليم العلوم والرياضيات من خلال إتاحة الفرصة لالتقاء بجميع الفئات العاملة والمهتمة في هذا المجال للتحاور والنقاش وتبادل الخبرات. وحول موضوعات المؤتمر أوضح الدكتور الشمراني أن المؤتمر في هذا العام سيتناول ثلاثة أبعاد رئيسية، أولها البعد البحثي، والذي يضم عدد من المجالات حيث يركز المجال الأول “جيل مثقف علميا لإقتصاد مزدهر” على الأبحاث ذات العلاقة بالثقافة العلمية والرياضية، وعلاقتها بالازدهار الاقتصادي، والمجال الثاني المتعلق بتعليم وتعلم العلوم والرياضيات يتناول محاور عامة في تعليم العلوم والرياضيات في مراحل التعليم العام والجامعي، ومجال ثالث يطرح لأول مرة في مؤتمرات التميز البحثي ويرتبط بالطفولة المبكرة من ناحية مهارات التفكير ومنحى ” STEM” في تعليم الطفولة المبكرة. كما أضاف الدكتور الشمراني أن الأبعاد الأخرى في المؤتمر ركزت على الممارسات التأملية حيث تستهدف المشاركات البحثية والممارسات المتميزة للممارسين التربويين مثل: معلمِي العلوم والرياضيات ومحضِّرِي المختبرات والمشرفين التربويين والقيادات التربوية، وغيرهم من ذوي الصلة، بالإضافة إلى بعد ورش العمل الذي يهدف إلى التطوير المهني لمعلمي العلوم والرياضيات.