شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الشركات الأكثر شكاوى في خدمات الاتصالات والإنترنت‎ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة للربع الرابع من عام 2018م، بهدف تعزيز الشفافية والمنافسة بين مقدمي خدمات الاتصالات.

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وأظهر المؤشر بيانات الشكاوى التي تم تصعيدها للهيئة عبر موقعها الإلكتروني، مشيرًا إلى انخفاضٍ في إجمالي أعداد الشكاوى المصعدة للهيئة بنسبة تقدر بـ (3%) مقارنةً بالربع الثالث من عام 2018م، بالإضافة إلى تصدُّر خدمات الاتصالات المتنقلة الصوتية إجمالي أعداد الشكاوى المقدمة خلال هذا الربع.

وأوضح التصنيف تصدر كل من شركة موبايلي وشركة الاتصالات السعودية قائمة الشركات الأكثر شكاوى في فئة خدمات الاتصالات المتنقلة الصوتية، في حين حلت شركة الاتصالات السعودية في مقدمة ترتيب الشركات في خدمة الاتصالات الثابتة الصوتية من حيث عدد الشكاوى لكل مئة ألف اشتراك.

وعلى صعيد خدمة الإنترنت الثابت، فقد تصدرت شركة موبايلي القائمة، بينما حلت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) في مقدمة ترتيب الشركات في خدمة الإنترنت المتنقل من حيث عدد الشكاوى لكل مئة ألف اشتراك.