توضيح مهم من «الصحة» بخصوص جمع «أغطية عبوات المياه» لصالح المعاقين

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جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:
نفت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية في وزارة الصحة، ما يُشاع عن استخدام أغطية عبوات المياه البلاستيكية في عملية صناعة الأطراف الصناعية.
وجاء نفي الوزارة عقب انتشار حملات ومبادرات في جمعيات ومدارس وجامعات لجمع أغطية علب المياه البلاستيكية، بزعم التبرع بها في عمليات صناعة الأطراف الصناعية، وذلك استجابة لدعوات أطراف مجهولة المصدر.
وأوضحت أن صناعة الأطراف تبدأ بتشكيل مواد الجبس لعمل الطرف الصناعي، ثم تشكيله من مواد كيماوية مكونة من “رزين، وكاربون فايبر، ومواد خاصة بلون المريض”، علاوةً على أن المواد المستخدمة لتركيب الطرف من الفولاذ، والألمنيوم، والكاربون فايبر؛ لتركيب القدم والركبة، ومفاصل الطرف الصناعي، وهذه المواد خاضعة لاشتراطات ومواصفات معينة لاستخدامها، بحسب “اليوم”.
ونفت العديد من الجمعيات الخيرية بالمملكة، القيام باستقبال تبرعات الأغطية، رغم أن مجموعة من الطلاب قامت بالفعل بجمع نحو 5 آلاف غطاء رغبة في التبرع بها، لكن الجمعيات رفضت استقبالها، باستثناء جمعية واحدة أوضحت أنها تستقبل الأغطية بغرض بيعها لمصانع البلاستيك ويذهب ريعها للمشاريع الخيرية بالجمعية، لكن لا علاقة لها بقضية الأطراف الصناعية.
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