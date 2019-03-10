انت الان تتابع «طريقها غير معروف».. طائرة «بوتفليقة» تغادر الجزائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الرئيس الجزائري
أفادت وكالة «رويترز»، اليوم الأحد، أن الطائرة الحكومية الجزائرية التي نقلت بوتفليقة إلى جنيف الشهر الماضي غادرت الجزائر متجهة شمالا، ووجهتها غير معلومة، حسب ما أعلنه تطبيق «فلايت رادار». من جانبه أعلن مصدر أنه من المتوقع أن يعود الرئيس الجزائري بوتفليقة إلى البلاد، اليوم، جاء ذلك بعد أن أفاد مراسل العربية، الجمعة الماضية، من أمام المستشفى الذي يقبع فيه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أن الأخير في وضع صحي حرج جدا، وأنه لم يغادر المستشفى على الإطلاق، كما تردد الخميس في بعض الأوساط الجزائرية.
ونقل عن مصادر طبية تتابع الحالة الصحية لبوتفليقة، أن الرئيس الجزائري البالغ من العمر 82 عاما يتغذى ويتنفس اصطناعيا، ولا يستطيع النطق إطلاقا، مؤكدة أنه يصعب إجراء أي عملية جراحية له، قائلة: «إن وضع بوتفليقة الصحي دقيق وحرج جدا». وأوضح مراسل العربية أنه كانت هناك فكرة بنقله إلى نيون «قرب
ونقل عن مصادر طبية تتابع الحالة الصحية لبوتفليقة، أن الرئيس الجزائري البالغ من العمر 82 عاما يتغذى ويتنفس اصطناعيا، ولا يستطيع النطق إطلاقا، مؤكدة أنه يصعب إجراء أي عملية جراحية له، قائلة: «إن وضع بوتفليقة الصحي دقيق وحرج جدا».
وأوضح مراسل العربية أنه كانت هناك فكرة بنقله إلى نيون «قرب لوزان»، لكن وضعه لا يسمح على الإطلاق بأن يستقل الطائرة.
كانت تقارير صحفية سويسرية قد نقلت عن مصادر طبية أن الحالة الصحية للرئيس الجزائري دقيقة جدا وتفرض تهديدا دائما لحياته، كاشفة أنه محاط بأربعة أطباء يحاولون التواصل معه بصعوبة، مضيفة أن الطائرة التي أقلته من الجزائر قبل 11 يوما بقيت 40 دقيقة أمام المستشفى ثم عادت أدراجها إلى الجزائر.
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