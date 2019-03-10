انت الان تتابع صحف سعودية: «ظلام فنزويلا» يحشد أنصار مادورو وجوايدو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الصحف كشفت أنه في غياب الكهرباء بفنزويلا وتوقف إمدادات المياه التي تؤمنها المضخات الكهربائية للمباني، بات الوضع الصحي صعباً وشهدت مستشفيات أوضاعاً مأساوية أدت لسقوط وفيات

سلطت الصحف السعودية الصادرة اليوم الأحد، الضوء على الأحداث التي تشهدها فنزويلا، كما تناولت الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط، وتنوعت عناوين الصحف بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. تحت عنوان (جوايدو يتعهد بـ"عدم إخلاء شوارع" فنزويلا.. ومادورو يعد بـ"هزيمة حرب الإمبريالية)، ذكرت صحيفة "الحياة" أن أنصار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة خوان جوايدو نظموا تظاهرات السبت، في ظل تبادل اتهامات حول انقطاع للتيار الكهربائي شلّ البلاد.

وبدأ التيار الذي انقطع الخميس، يعود إلى غالبية أنحاء كراكاس وفي وسط شرقي البلاد، لكن المناطق الداخلية أمضت ليلة ثانية في الظلام. كذلك بدأت الاتصالات وشبكة الهاتف الخليوي بالعمل مجدداً، لكن المترو الذي ينقل يومياً نحو مليوني شخص كان مغلقاً أمس. وفي غياب الكهرباء وتوقف إمدادات المياه التي تؤمّنها المضخات

وبدأ التيار الذي انقطع الخميس، يعود إلى غالبية أنحاء كراكاس وفي وسط شرقي البلاد، لكن المناطق الداخلية أمضت ليلة ثانية في الظلام. كذلك بدأت الاتصالات وشبكة الهاتف الخليوي بالعمل مجدداً، لكن المترو الذي ينقل يومياً نحو مليوني شخص كان مغلقاً أمس.

وفي غياب الكهرباء وتوقف إمدادات المياه التي تؤمّنها المضخات الكهربائية للمباني، بات الوضع الصحي صعباً. وشهدت مستشفيات أوضاعاً يُرثى لها، لأن معظم المرافق من دون مولدات كهربائية. أما تلك التي تملكها فاحتفظت بها لحالات الطوارئ.

تناولت صحيفة "الشرق الأوسط" الشأن ذاته تحت عنوان "ظلام فنزويلا يحشد أنصار مادورو وجوايدو"، حيث حشد زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، والرئيس نيكولاس مادورو، أمس، أنصارهما للتظاهر على خلفية أزمة انقطاع التيار الكهربائي ما أغرق البلاد في ظلام لا تزال تداعياته مستمرة في معظم أنحاء البلاد.

وقال مادورو على "تويتر" إن الانقطاع الكبير للتيار الكهربائي الذي شل البلاد أكثر من 30 ساعة تسبب به تخريب إلكتروني قامت به الولايات المتحدة.

بدوره، كتب جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة للبلاد واعترفت به 50 دولة منذ 23 يناير على "تويتر": "يحاولون تخويفنا لكننا سنصدمهم: لا يمكنهم احتواء شعب مصمم على التخلص من مغتصبي السلطة".

وعادت الكهرباء تدريجياً في مناطق واسعة من العاصمة بعد ظهر أول من أمس، وكذلك أجزاء من ولاية ميراندا وفارجاس. لكن ذلك لم يدم إلا لوقت قصير، كما نقلت الوكالة الألمانية للأنباء في تقريرها من كراكاس. ومع حلول المساء، سُمع أشخاص يقرعون على أواني الطبخ في أرجاء العاصمة، وهو أحد أشكال الاحتجاج الاجتماعي المعروف في أمريكا الجنوبية.

صحيفة "الوطن" تناولت الشأن التركي تحت عنوان "320 معتقلا تركيا يضربون عن الطعام"، حيث بدأ نحو 320 معتقلاً داخل 60 سجناً تركياً إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على الانتهاكات الحقوقية التي تزايدت خلال فرض حالة الطوارئ.

وكشف تقرير لجنة حقوق الإنسان داخل السجون التركية بنقابة محامي "شانلي أورفا"، أنه منذ مطلع مارس الجاري هناك نحو 320 سجيناً بدأوا إضراباً عن الطعام على خطى نائبة حزب "الشعوب الديمقراطي الكردي" ليلى جوفين، التي أعلنت إضراباً مفتوحاً عن الطعام في الثامن من نوفمبر الماضي، بسجن دياربكر.

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وبالانتقال إلى الشأن السوري، ذكرت صحيفة "عكاظ" تحت عنوان "باغوز سوريا.. العالم يترقب الحسم.. والمهلة تنتهي اليوم"، أن العالم يترقب إعلان ساعة الصفر لوضع نهاية لتنظيم "داعش" في الجيب الأخير من الباغوز شمال شرق سوريا. وكشف مصدر من قادة في قوات سوريا الديمقراطية عن احتمالات تمديد هدنة الباغوز حتى صباح اليوم الأحد، مؤكداً أن العشرات من مقاتلي التنظيم سلموا أنفسهم الليلة قبل الماضية.



وتحت عنوان "خيبة في دمشق جراء تجميد التطبيع والانسحاب"، كشفت "الشرق الأوسط" أن هناك خيبة أمل في دمشق جراء تطورات سياسية وعسكرية واقتصادية، بينها وقف مسيرة التطبيع العربي، وتجميد قرار الانسحاب الأمريكي من شرق سوريا، مقابل تركيز دول غربية وواشنطن على الصبر الاستراتيجي للحصول على تنازلات من موسكو ودمشق، حسب دبلوماسيين زاروا العاصمة السورية.

وأوضح دبلوماسيون أنه "بات واضحاً أن التطبيع الجماعي والثنائي توقف، إذ إن قرار عودة دمشق إلى الجامعة لن يحصل في القمة العربية المقبلة في تونس نهاية الشهر الحالي. كما أن مسيرة التطبيع بين دول عربية ودمشق تجمدت"، ذلك أن الجولة التي قام بها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في الخليج أظهرت ربط دول عربية رئيسية استئناف العلاقات بالحل السياسي بموجب القرار 2254.



وحول الأوضاع في اليمن، ذكرت صحيفة "الوطن" أن ميليشيات الحوثي الانقلابية غيبت نساء اليمن عن الاحتفال بيوم المرأة العالمي، بعدما منعت مظاهر الاحتفال بالمحافظات الخاضعة لسيطرتها، فيما فرضت وحدات من الجيش اليمني أمس حصارا على الميليشيا في 3 مناطق بجبهة رازح غرب محافظة صعدة، وأصبحت على بعد أقل من 30 كلم من مركز المحافظة.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن ميليشيات الحوثي الانقلابية ارتكبت 65 خرقا لوقف إطلاق النار بالحديدة، وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية، مبينا أن الخروقات تضمنت الرماية بمختلف الأسلحة الخفيفة وقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا نجم عنها وفاة مدني وإصابة 12 آخرين.



وبالانتقال إلى الجزائر، أشارت "الشرق الأوسط" إلى أنه في إطار ما بدا مسعى لكسر احتجاجات الطلبة الجامعيين وأساتذتهم ضد "الولاية الخامسة" للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، قررت الحكومة تقديم عطلة الربيع الجامعية وتمديد مدتها.

ونص قرار وقعه وزير التعليم العالي عبد القادر حجار، على خروج طلبة وأساتذة الجامعة في إجازة بدءاً من اليوم إلى 4 من إبريل المقبل، فيما جرت العادة في كل موسم جامعي على أن تكون الإجازة في 21 مارس، وتدوم 10 أيام فقط.

ولم يذكر الوزير السبب، لكن من الواضح أن الأمر يتعلق بـ"حراك الجامعة" الذي لا يهدأ منذ 17 يوماً، ويطالب بسحب ترشح الرئيس لولاية خامسة في سياق مظاهرات ومسيرات ضخمة، عبّر فيها مئات آلاف الجزائريين عن رفضهم استمرار الرئيس في الحكم.



وأوضحت "الحياة" أن مدرسي وطلاب العديد من الجامعات في البلاد دخلوا في إضراب منذ عدة أيام، ومن المقرر أن ينضم إليهم آخرون بدءاً من اليوم الأحد.