أبو مازن يكلف أشيتية لرئاسة الحكومة.. من هو القيادي الفتحاوي الجديد؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي لرئاسة الحكومة الفلسطينية، اختار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، القيادي بحركة فتح محمد اشتية، رئيسا جديدا للحكومة، خلفا لرامي الحمد الله.

وأشتية من مواليد العام 1958 وحليف قديم لعباس وعضو في اللجنة المركزية لحركة "فتح.

وشارك اشتية في مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة، وشغل عدة مناصب وزارية وهو أكاديمي وخبير اقتصادي، وكان عميدا لجامعة بيرزيت.

محمد أشيتية

وهو أيضاً عضو مؤسس لصندوق التنمية الفلسطيني ومجلس الإسكان، وعضو وفد منظمة التحرير الفلسطينية إلى مفاوضات مدريد ومباحثات واشنطن والمفاوضات الاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي، وعضو دائم في اللجنة المؤقتة لتنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني والمجموعة الاستشارية للدول المانحة.

وتشهد الحياة السياسية الفلسطينية انقسامات منذ عام 2007، بعد أن سيطرت "حماس" على قطاع غزة بعد عام من فوزها في الانتخابات التشريعية.

ويتوقّع أن تهيمن حركة "فتح" على الحكومة المقبلة وأن تضم أحزابا أخرى أقل وزنا وألا تضم حركة "حماس".

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يذكر أن عباس، قبِل استقالة حكومة "التوافق الوطني" برئاسة رامي الحمد الله، في 29 يناير الماضي، وشرعت "فتح" منذ ذلك الحين في مشاورات مع الفصائل الفلسطينية، بهدف تأليف حكومة تجمع بين الفصائل والمستقلين.

ويحرص عباس على أن تحظى حكومته المقبلة بتأييد عربي ودولي، بل وإسرائيلي؛ وذلك تفادياً لحدوث أي عقبات أو عراقيل من شأنها أن تعطّل عمل حكومته.

وجرت مشاورات بين الفصائل الفلسطينية وسط رفض الجبهتين "الشعبية" و"الديمقراطية" المشاركة في الحكومة، وفشل إصدار بيان مشترك للفصائل الفلسطينية، خلال الاجتماع الذي عُقد في العاصمة الروسية موسكو، في منتصف فبراير الماضي.

وجدير بالذكر أن الحمد الله شكل حكومته في العام 2013 لتخلف حكومة سلام فياض.

وتعتبر حكومة الحمد الله أول حكومة وفاق وطني تتشكل بالاتفاق بين حركتي فتح وحماس بعد الانقسام الفلسطيني منتصف العام 2007.

ومن شأن خطوة تشكيل الحكومة الجديدة أن تعمّق من الانقسام السائد بين "فتح" و"حماس"، التي لم تفلح في إنهائه أي اتفاقيات للمصالحة منذ 2007، أحدثها اتفاق العام 2017؛ بسبب نشوب خلافات حول قضايا عديدة، منها تمكين الحكومة في غزة، وملف الموظفين الذين عيّنتهم "حماس" أثناء حكمها للقطاع.