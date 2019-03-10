دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تعمل على تصنيع حافظات جلدية لهاتف Galaxy Fold ظهر على التقنية بلا حدود.

نظرًا إلى أن هاتف Galaxy Fold يمتاز بتصميم فريد من نوعه، فإن الحافظات التقليدية لن تناسبه، إذ أن الهاتف قابل للطي من الداخل. وحتى الآن، لم نري أي عروض لحافظات هذا الهاتف من الشركات الأخرى.

ولكن يبدو أن سامسونج ستتخذ هذه الخطوة مع أول هاتف ذكي قابل للطي لها، فقد علمنا مؤخرًا أن الشركة تعمل على تصنيع حافظات جلدية خاصة بها لهواتف Galaxy Fold. ليس من الواضح حتى الآن كيف ستبدو هذه الحافظات، ولكن من المتوقع أن تستخدم الشركة مواد جلدية مرنة معها.

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من المتوقع أيضًا أن تكون هذه الحافظات باهظة الثمن بعض الشيء، حيث أن سعر الحافظة الجلدية الخاصة بـ Galaxy S10+ يبلغ حوالي 50 يورو، وبالنظر إلى أن سعر Galaxy Fold سيبلغ 1980 دولار، فبالتالي ستكون الحافظات مكلفة أيضًا.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تعمل على تصنيع حافظات جلدية لهاتف Galaxy Fold ظهر على التقنية بلا حدود.