دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تقرير يشير إلى خطط ابل لبدء الإنتاج الضخم لنظارة ذكية تدعم الواقع المعزز ظهر على التقنية بلا حدود.

كشف تقرير جديد من المحلل Ming-Chi Kuo عن خطط ابل لبدء إنتاج نظارة ذكية تتصل بهواتف الأيفون وتدعم الواقع المعزز، على أن يبدأ الإنتاج في نهاية 2019 أو بداية 2020.

تسعى شركة ابل لتطوير الأجهزة التي تدعم تقنية الواقع المعزز منذ فترة، إلا أن تقرير Ming-Chi Kuo الأخير يؤكد على إقتراب دخول تقنية ابل إلى مرحلة التنفيذ، حيث أشار في هذا التقرير إلى أن ابل ستبدأ الإنتاج الضخم قبل المنتصف من 2020 لنظارة الواقع المعزز الذكية التي تتصل بهواتف الأيفون.

وقد إتجهت العديد من الشركات خلال الفترة الماضية لتطوير النظارات التي تدعم تشغيل الواقع الإفتراضي على الهواتف الذكية، بينما بدأت تقنية الواقع المختلط الذي يجمع بين الواقع المعزز والإفتراضي في الإنتشار أيضاً، إلا أن ابل مازال لديها رؤية في مستقبل تقنية الواقع المعزز مع هواتف الأيفون.

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بالتأكيد لن تكون التجربة الأولى لتطوير نظارات الواقع المعزز من ابل، فلقد قدمت من مايكروسوفت في HoloLens، إلا أن ابل ترغب بربط تقنية ونظارة الواقع المعزز بهواتف الأيفون، ليعتمد عمل النظارة بشكل كامل على الإتصال بهاتف الأيفون، لذا لن تأتي النظارة الذكية بمعالج مدمج أو ذاكرة أو حتى رقاقة GPS، أيضاً عن إنقطاع إتصال النظارة بالهاتف ستتوقف عن العمل.

ومن المتوقع أيضاً أن تدعم النظارة الإتصال بهواتف الأيفون لاسلكياً عن طريق البلوتوث، كما ستأتي نظارة الواقع المعزز من ابل بمجموعة من مستشعرات العمق المدمجة لدعم تشغيل تقنية الواقع المعزز، لذا قد تأتي النظارة بمستوى تسعير مرتفع عن سعر Gear VR من سامسونج عند إنطلاقها في الأسواق.

المصدر

هذا الموضوع تقرير يشير إلى خطط ابل لبدء الإنتاج الضخم لنظارة ذكية تدعم الواقع المعزز ظهر على التقنية بلا حدود.