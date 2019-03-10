دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

حذرت شركة Citrix الأمريكية زبائنها من تعرضها لعملية اختراق من قبل قراصنة من الخارج وسرقة بيانات خاصة بها.

وكانت قد أبلغت شركة الأمن والحماية Resecurity عملاقة صناعة البرمجيات لقطاع الأعمال Citrix عن العملية التي أدت لسرقة كمية ضخمة من البيانات تقدر بنحو 6 تيرابايت من الملفات الحساسة. وتعتقد المصادر أن مجموعة القرصنة الإيرانية IRIDIUM تقف وراء الحادثة.

وتشمل تلك البيانات المسروقة من شبكات Citrix رسائل بريد إلكتروني ومخططات تستخدمها لإدارة مشاريعها ومشترياتها. وتمكن القراصنة من تجاوز نظام الحماية لتسجيل الدخول متعدد العوامل والوصول إلى الشبكة الافتراضية الخاصة بالشركة.

وتقول شركة الحماية Resecurity أن هذه العملية هي جزء من حملة قرصنة منظمة تدار على مستوى دولي تستهدف أهداف حكومية وعسكرية وشركات الطاقة والمؤسسات المالية والشركات الضخمة التي تتعامل مع مناطق حساسة من الاقتصاد.

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وتضيف الشركة أن مجموعة القرصنة IRIDIUM استهدفت في عملياتها أكثر من 200 وكالة حكومية ومؤسسة تعمل في مجالات النفط والغاز وتقنية المعلومات بما فيها شركة Citrix التي تقدم برمجيات تساعد في عمل مؤسسات ووكالات حكومية وعسكرية أمريكية.

ومازال مكتب التحقيقات الفيدرالي في المراحل الأولية من التحقيق في الحادثة وتتعاون Citrix معها بالكامل كما تعاونت مع شركة خارجية متخصصة بأمن المعلومات للمساعدة.

التدوينة قراصنة إيرانيون يخترقون شركة Citrix ويسرقون تيرابايتات من البيانات السرية ظهرت أولاً على عالم التقنية.