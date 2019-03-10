دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي بلاك ماجيك URSA Mini Pro G2 تصوير 4.6K بـ 300 إطار

أعلنت بلاك ماجيك عن إطلاق كاميرا URSA Mini Pro G2 الجيل الثاني من الكاميرا السينمائية المحمولة على الكتف، بالإضافة إلى إضافة تحديث Blackmagic RAW الذي طال انتظاره إلى كاميرا بوكيت سينما كاميرا 4K.

© alqiyady بلاك ماجيك URSA Mini Pro G2 تصوير 4.6K بـ 300 إطار

للحصول على عرض شامل لجميع المنتجات والميزات الجديدة التي قدمها Blackmagic، شاهد المدير التنفيذي Grant Petty في هذا الفيديو الذي يستغرق 35 دقيقة أدناه، إذا كنت تريد توفير الوقت اليك الملخص أسفل الفيدو.

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* كاميرا بلاك ماجيك URSA Mini Pro G2

هذا هو الجيل الثاني الجديد من URSA Mini Pro الشهيرة وهي تحل محل النموذج السابق وبينما تبدو متشابهة بشكل كبير الى سابقتها، فقد أعادت Blackmagic تصميم جميع الأجهزة الإلكترونية داخل الكاميرا وتضم مستشعر 4.6K من الجيل الجديد.

© alqiyady بلاك ماجيك URSA Mini Pro G2 تصوير 4.6K بـ 300 إطار

تدعي بلاك ماجيك أن هذه الكاميرا لديها 15 درجة من النطاق الديناميكي حيث سمحت الأجهزة الإلكترونية الجديدة لهم بتعزيز معدلات سرعة التصوير في الكاميرا والتي تضاعف معدل الإطارات عند استخدام صيغ Blackmagic RAW و ProRes. * معدلات الإطار في Blackmagic RAW

– 120 إطارا في الثانية في 4.6K في Blackmagic RAW

– 150 fps في 4K DCI في Blackmagic RAW (كروب)

– 150 إطارًا في الثانية في UHD 4K في Blackmagic RAW (كروب)

– 300 إطارا في الثانية في HD في Blackmagic RAW (كروب)

بالنسبة لمعدلات الإطار الأعلى ستحتاج إلى معدل ضغط 12: 1. * معدلات الإطارات عند استخدام صيغة ProRes

– 80 إطارًا في الثانية في 4.6K في ProRes

– 120 إطارًا في الثانية في UHD في ProRes (كروب)

– 240 إطارًا في الثانية بتقنية الدقة العالية في ProRes (كروب)

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قراءة المستشعر أسرع مما ينتج عنه تأثير Rolling Shutter أقل وهو أمر جيد، تمت ترقية معايرة الصورة على الكاميرا وتم دمج معايرة سوداء جديدة وتحسينات في الإصدار 4 من علوم الوان بلاك ماجيك و LUT ثلاثية الأبعاد.

© alqiyady بلاك ماجيك URSA Mini Pro G2 تصوير 4.6K بـ 300 إطار

كاميرا URSA Mini Pro G2 تعمل بالفعل مع Blackmagic RAW 1.3، هذه النسخة تقوم بدمج 3D LUT في ترميز Blackmagic RAW نفسه، والتي يمكن قراءتها من قبل أحدث إصدار برنامج المونتاج دافينشي ريزولف، يمكن الوصول إلى هذه الميزة بواسطة أي برنامج مونتاج يستخدم بلاك ماجيك RAW SDK 1.3.

كما قامت Blackmagic بتحسين الدوائر السمعية لمدخلات الصوت رباعية XLR، أنا آمل حقاً أن يعني ذلك أنه سيتم تحسين مراقبة الصوت أيضًا باستخدام هذه الكاميرا الجديدة لأنني أعتقد أن أحد أكبر السلبيات في URSA Mini Pro الأصلية هي التأخر الملحوظ في مراقبة الصوت من خلال منفذ Jack الصغير، مما جعل مراقبة الصوت على هذه الكاميرا ( أثناء التسجيل) تجربة صعبة جدا.

يمكن لـ URSA Mini Pro G2 أيضًا القيام بالتسجيل عبر منفذ USB-C إلى أقراص الفلاش، تمامًا مثل Pocket Camera Camera 4K.

فيما يتعلق بالعدسات، فإن الكاميرا ستكون متوفرة بنظام EF Mount قابل للتبديل مع توفر نظام PL وحتى عدسات بث B4، بالإضافة إلى التحسينات الواردة أعلاه عززت Blackmagic المعلومات المعروضة على شاشة العرض الشخصي (مثل فلتر ND) وأصبح الآن من السهل تنسيق الوسائط.

© alqiyady بلاك ماجيك URSA Mini Pro G2 تصوير 4.6K بـ 300 إطار * بلاك ماجيك بوكيت سينما كاميرا مع صيغة Blackmagic Raw

تنسيق RAW مضغوط 12 بت أسهل في الاستخدام من تنسيقات RAW التقليدية، تأتي اللقطات في ملف واحد ويستخدم بيانات كثيرة كملف ProRes 422 HQ (عمق الوان 10 بتوصيغة قديمة)، بالطبع أراد الجميع توفر Blackmagic RAW على Pocket Cinema Camera 4K والآن هو الوقت الذي تقدم فيه بلاك ماجيك هذه الميزة على هذه الكاميرا الصغيرة.

يأتي تحديث Blackmagic RAW لكاميرا بوكيت سينما كاميرا 4K كجزء من تحديث Blackmagic Camera 6.2 والذي يتوفر مجانًا للتحميل من موقع الشركة على الويب.

© alqiyady بلاك ماجيك URSA Mini Pro G2 تصوير 4.6K بـ 300 إطار

يعني التنسيق الجديد أنه يمكنك تسجيل أعلى جودة ودقة متوفرة على تلك الكاميرا بمعدل بيانات أقل، على سبيل المثال، يمكنك أن تصور ما يصل إلى ساعتين من لقطات Blackmagic RAW باستخدام كاميرا بوكيت سينما كاميرا 4K على بطاقة واحدة من نوع UHS-II سعة 256 جيجابايت، يتيح معدل ضغط Blackmagic RAW 12: 1 إمكانية تسجيل لقطات DCI بدقة 4K إلى بطاقة SD، والتي لم تكن ممكنة من قبل، معدلات ضغط RAW المتوفرة في الكاميرا هي 3: 1 ، 5: 1 ، 8: 1 و 12: 1 بمعدلات بت ثابتة، أو بدلاً من ذلك اختر جودة ثابتة بين “Q0” و “Q5”.

وهذا يعني أنه يمكنك تحديد أولويات جودة الصورة أو حجم الملف عن طريق اختيار أحد الخيارين لتعيين الجودة الخاصة بك، بشكل أساسي التبديل بين وضع معدل البت الثابت والمتغير بينما لا تزال في برنامج الترميز الفائق Blackmagic RAW القياسي. * الجيل الرابع من الـ Color Science لبلاك ماجيك

كما يقدم التحديث أيضًا بلاك ماجيك Generation 4 Color Science إلى الكاميرا والتي وفقًا للشركة “تستخدم للتصوير المتفوق الذي ينتج عنه درجات ألوان دقيقة للغاية وألوان رائعة نابضة بالحياة”، سنلقي نظرة على كيفية مقارنته بالإصدارات السابقة، لكنني شخصياً كنت سعيداً جداً بألوان البشرة التي تقدمها Blackmagic طوال الوقت.

سعر كاميرا بلاك ماجيك URSA Mini Pro G2 يبلغ 5,995$ دولار أمريكي، أي ما يعادل: 22,015 درهم اماراتي / 22,480 ريال سعودي / 1,820 دينار كويتي / 21,820 ريال قطري / 104,460 جنيه مصري.

هذا الموضوع بلاك ماجيك URSA Mini Pro G2 تصوير 4.6K بـ 300 اطار ظهر أولاً على Creative School Arabia.المزيد:

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