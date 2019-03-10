جدل في الأردن بسبب لينا عناب

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة أثارت أخبار نشرت - لم يتسن التحقق من دقتها - تشير إلى استمزاج الخارجية الاردنية الخارجية اليابانية جدلا واسعا على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، فبين معارض لتعيين عناب او حتى طرح اسمها كسفيرة للأردن في الخارج وبين من وجد ان لعناب الحق في التعيين ثار الجدل وباتت التعليقات والآراء تقذف الكرة هنا وهناك، فيما الحقيقة غائبة ولا معلومة دقيقة حول هذه القضية فلا وزارة الخارجية أكدت او نفت ما ورد ولا عناب ذاتها التي استطاعت أن تنجح في الارتقاء بالملف السياحي من جانب بحسب مراقبين. وارتبط اسمها بفاجعة البحر الميت في الجانب الآخر علقت او ابدت رأيها في الجدل الذي اشتد لعد هذا الصمت. بعد الاراء والتعليقات نرصدها لكم: لن ننسى ضحايا فاجعة البحر الميت ونرفض استفزاز مشاعرالاردنيين بتكريم لينا عناب سفيرة في اليابان osama-al-qaisi (@QaisiOsama) ١٠ مارس ٢٠١٩ اليابان تستجيب لأرادة الشعب الاردني، صوت الشعب الاردني وصل طوكيو بس للاسف ما وصل عمان #نرفض_تكريم_لينا_عناب https://t.co/XESuux4dC4 mohammad onezat (@m7md_3nezat) 10 March 2019 اليابان ترفض تعيين لينا عناب سفيرة للأردن لديها بعد رسائل شعبية لليابان طالبتها بعدم قبول تعيين عناب سفيرة للأردن.نشكر اليابان لإنصافها وإصغائها للشعب الأردني.خزاك الله دنيا وآخرة يا النظام الأردني، تعلم كيف تستمع الأنظمة الحية لصوت الشعوب حتى لو لم تكن شعوبها.#الربيع_العربي Ala' Al-Kofahi (@Alakofahi) ١٠ مارس ٢٠١٩ إن صحت الأنباء الواردة عن رفض اليابان تعيين الوزيرة المقالة على خلفية فاجعة البحر الميت لينا عناب سفيرا للأردن لديها، فذلك نصر ديبلوماسي للشعب الأردني.#الاردن #لينا_عناب @DTABOUB @mervatmhirat مؤيد أبو صبيح (@moayed1977) ٩ مارس ٢٠١٩ شو موقف الحكومه من رفض اليابان لينا عناب سفيره لديها... كانها مو حلوه بحقهم... ?? اسير الشمال (@xRTJCbzfjUi853s) ٩ مارس ٢٠١٩ يا الله شوصعبة انه صوت الشعب يوصل اليابان قبل ما يوصل للدولة !!.......رسميا.. اليابان ترفض طلب الأردن تعيين لينا عناب سفيرة في طوكيو ?? Hussain Shariah (@HussainShariah) ٩ مارس ٢٠١٩ في حادثة البحر الميت كانت استقالة لينا عناب ضرورة أخلاقية أكثر من أنه مسؤولية قانونية، وعندما استمزجت الحكومة الأردنية اليابان لتعينها سفيرة رفضت اليابان ذلك.شاهد الفارق كيف تنتصر الحكومة اليابانية لمشاعر أهالي الضحايا وتنتصر حكومتنا لمحسوبياتها. Majdi Sadi (@MajdiSadi) ٩ مارس ٢٠١٩ كانت اليابان حلم بالنسبة الي وأمنية حياتي ازورها ، واليوم تأكدت "الخارجية اليابانية ترفض ترشيح لينا عناب سفيرة " . -دولة تحترم كرامة وارادة الشعوب . #ادعولي_سفرة_عاليابان? هيا الدعجة (@Haya_962) ٩ مارس ٢٠١٩ صوت الشعب وصل طوكيو قبل يوصل عمان #نرفض_تكريم_لينا_عناب قاسم المساعيد (@Qasem_90) ٩ مارس ٢٠١٩

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جدل في الأردن بسبب لينا عناب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.