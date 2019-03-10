مصر تطلق سراح إسرائيليين اثنين اعتقلا بسبب "خطأ متكرر"

دبي - بواسطة محمد فارس رغم التحذير من هجمات من قبل "داعش" في سيناء؛ تعد المنطقة المصرية وجهة سياحية مفضلة للإسرائيليين. لكن إسرائيليين يرتكبون "خطأ متكرراً" عند سفرهم للخارج، ولهذا اعتقلت مصر اثنين منهما، قبل أن تعود وتفرج عنهما بسرعة. © Reuters Provided by Deutsche Welle
أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الأحد (10 مارس/ آذار 2019) بأن السلطات المصرية أطلقت سراح إسرائيليين اثنين كانت اعتقلتهما في معبر طابا الحدودي أمس السبت.
وكانت الخارجية الإسرائيلية ذكرت أن السلطات المصرية أوقفتهما "بعد أن عثرت بحوزتهما على رصاصات بندقية"، ووصفت الصحيفة هذا بأنه "خطأ متكرر يقع فيه كثير من الإسرائيليين عند السفر للخارج".
وحثت الوزارة الإسرائيليين على "فحص حقائبهم قبل السفر"، ولفتت إلى أن "تزايد الظاهرة التي يتم فيها توقيف/اعتقال إسرائيليين في الخارج بسبب حمل رصاصات تتطلب من المواطنين أن يكونوا حذرين وأن يفحصوا أمتعتهم قبل السفر".
ووفقا للوزارة، فإن الكاميرات التي يتم استخدامها في السيارات أو المثبتة عليها محظورة أيضا في سيناء. وأشارت الصحيفة إلى أن "سيناء وجهة سياحية مفضلة للإسرائيليين رغم إرشادات السفر التي تحذر من هجمات من قبل تنظيم داعش في المنطقة".
ص.ش/ع.ش (د ب أ)
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