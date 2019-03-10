شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب العراق الجديد بالجامعة العربية يسلم أوراق اعتماده للأمين العام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم السفير أحمد نايف الدليمى مندوب العراق الجديد لدى الجامعة العربية اليوم الأحد، أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة أوراق اعتماده.
وأكد الدليمى- فى تصريح للصحفيين عقب لقائه مع الأمين العام- حرص بلاده على تفعيل العلاقات مع الجامعة بما يحقق مصالح الدول العربية وتطلعات شعوبها، مشيدا بدور الجامعة وأمينها العام فى تعزيز التضامن العربى.
وأشار الدليمى إلى أن لقاءه مع الأمين العام تطرق أيضا إلى ترتيبات القمة العربية المقررة فى تونس نهاية مارس الجاري، والملفات المطروحة أمام هذه القمة، معربا عن أمله فى أن تكون قمة ناجحة تحقق آمال الشعب العربي.
وعلى صعيد العلاقات العراقية المصرية، أوضح الدليمى أنها علاقات تاريخية ووطيدة وهناك حرص عراقى على تفعيل العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة شعبى البلدين الشقيقين.
وقال إنه سيعمل على تعزيز هذه العلاقات والتقارب المصرى العراقى خلال مهمته الجديدة فى مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر مندوب العراق الجديد بالجامعة العربية يسلم أوراق اعتماده للأمين العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.