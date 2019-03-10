شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار أمنى مكثف بين مطار الجزائر والقصر الرئاسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت قناة العربية الحدث التلفزيونية اليوم الأحد إن هناك أنباء عن انتشار أمنى مكثف بين مطار الجزائر والقصر الرئاسى فى منطقة زرالدة خارج العاصمة.

ومن المتوقع أن يعود الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى البلاد اليوم الأحد بعد أن أمضى أسبوعين فى مستشفى سويسرى فى الوقت الذى يواجه فيه احتجاجات حاشدة تمثل أكبر تهديد لحكمه المستمر منذ 20 عاما.

Advertisements