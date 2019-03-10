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انتشار أمنى مكثف بين مطار الجزائر والقصر الرئاسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت قناة العربية الحدث التلفزيونية اليوم الأحد إن هناك أنباء عن انتشار أمنى مكثف بين مطار الجزائر والقصر الرئاسى فى منطقة زرالدة خارج العاصمة.

ومن المتوقع أن يعود الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى البلاد اليوم الأحد بعد أن أمضى أسبوعين فى مستشفى سويسرى فى الوقت الذى يواجه فيه احتجاجات حاشدة تمثل أكبر تهديد لحكمه المستمر منذ 20 عاما.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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