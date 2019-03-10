"أنصار الله" تعلن مقتل 20 امرأة وطفلا في غارة للتحالف العربي

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القاهرة — سبوتنيك. وأعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية، اليوم الأحد، مقتل 20 مدنيا في غارة للتحالف العربي بقيادة السعودية على محافظة حجة غربي البلاد.

وأفاد موقع "أنصار الله"، نقلا عن مصدر أمني بالمحافظة، بـ"استشهاد أكثر من 20 امرأة وطفل كحصيلة أولية جراء الغارات الإجرامية التي استهدفت منازل المواطنين في منطقة طلان بكشر".

وتابع المصدر أن "الغارات على منطقة طلان بمركز مديرية كشر دمرت 5 منازل.. مؤكداً أن طيران العدوان استهدف سيارات الإسعاف في طلان بكشر وحال دونما وصولها إلى الضحايا".

من جانبه أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، تنفيذ غارات جوية ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

ونقلت قناة الإخبارية السعودية في تغريدة على "تويتر" عن التحالف أنه "نفذ ضربات جوية نوعية تستهدف الميليشيا الحوثية الإرهابية بمديرية كشر لحماية اليمنيين".

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وأوضح أن "الضربات ركزت على قطع طرق إمداد الميليشيا الحوثية الإرهابية، وتركزت على جبل طل ومركز مديرية كشر والزعاكرة والإمدادات القادمة من عمران".

وذكر أن "أكثر من 200 قتيل من الميليشيا الحوثية سقطوا في عمليات كشر بإسناد من قوات التحالف".

من جهة ثانية، قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة أنصار الله، إن طيران التحالف شن أربع غارات على مديرية كشر، واستهدف سيارة نازحين في منطقة سودين بذات المديرية.

وأعلنت جماعة أنصار الله، الخميس الماضي، سيطرتها على منطقة العبيسة في مديرية كشر شمال حجة، عقب مواجهات استمرت نحو 40 يوماً مع قبائل حجور الموالية للجيش اليمني المدعوم من التحالف والممتدة كيانها القبلي في إحدى عشرة مديرية متجاورة بمحافظة حجة.