العراق يسترد ديون متراكمة منذ عهد صدام حسين

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© AP Photo / DAVID FURST
وأوضحت أن "تفاصيل ملف الاسترداد الذي أنجزته الهيئة تشير إلى أنه تمَّ تحديد مجموع الأموال المترتِّبة بذمة الجانب الإسباني وعائداتها بعد دراسة أوليات الملف كافة"، لافتة إلى أنه "تم توقيع مذكرة تفاهمٍ بين الحكومتين العراقية والإسبانية نصَّت على استرداد الأموال المذكورة على شكل عقود لمصلحة وزارة الصناعة والمعادن".
وأعلنت الهيئة، في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، عن استرداد أموالٍ عائدةٍ للنظام العراقي السابق كانت مودعة في مصارف أردنية ولبنانية.
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