صحيفة: مفاجأة أمريكية بشأن عقوبات "حزب الله" والأخير يروض المجتمع الدولي

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© Sputnik . Zahraa al-Amir
وبحسب مصادر الصحيفة فإن المبعوث الأمريكي أكد حرص واشنطن على عدم إلحاق الأذى بلبنان من جراء هذه العقوبات على الحزب وتحييده عن أضرارها ليكون في وسعه المضي في التحضير لكل ما هو مطلوب منه للإفادة من المقررات التي صدرت عن مؤتمر سيدر لمساعدته للنهوض تدريجيا من أزماته الاقتصادية والمالية.
ونقلت المصادر عن ساترفيلد أن واشنطن حريصة على تحقيق التوازن داخل لبنان وضرورة تحييده عن النزاعات في المنطقة، وبالتالي لن تطلق أحكامها على النيات وإنما ستراقب كل خطوة تقوم بها الحكومة لتبني على الشيء مقتضاه. كما نقلت المصادر عن ساترفيلد قوله إن واشنطن لن تبادر، بحسب ما كانت أعلنت في السابق، إلى سحب قواتها الموجودة في شمال سوريا، وما يحصل الآن ليس أبعد من إعادة تموضع وانتشار هذه القوات لأن هناك ضرورة لعدم إخلاء هذه المنطقة.
ومن جهة أخرى اعتبرت الجهات السياسية المعارضة لـحزب الله أن الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، أراد من خلال تقديم حزبه على أنه يتصدّر الصفوف الأمامية من أجل محاربة الفساد، أن يمرر رسالة للمجتمع الدولي أن واشنطن تعاقب في لبنان من يحارب الفساد بدلاً من معاقبتها للمتهمين في هذا الملف.
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