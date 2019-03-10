الكويت توضح أسباب ترحيل نحو 2200 وافد

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وأشار المصدر إلى أن أسباب الإبعاد تتلخص في مخالفة قانون الإقامة والعمل، والتورط في قضايا جنائية، لا سيما مخالفة قواعد المرور أو ارتكاب جنح أو جرائم، لافتًا إلى أن هناك كفلاء متعاونين مع الإدارة وتُحجز التذكرة من مكاتب الطيران الموجودة في السجن، ويجري التسفير بعد ثلاثة أيام كحد أقصى من تاريخ الحجز.
ولفت المصدر إلى أن وتيرة الإبعاد أصبحت سريعة جدًا على عكس السابق، مؤكدًا أن أي شخص يُوضع في سجن الإبعاد لا يمكث أكثر من أسبوع، بحسب حجز تذكرة السفر والانتهاء من الأوراق الخاصة به.
وتحتل الجالية المصرية المركز الثاني المسجلة في القوى العاملة بدولة الكويت بنحو 445 ألفا و798 عاملا، وذلك بعد الجالية الهندية التي تتصدر المركز الأول، حيث يبلغ عدد مواطنيها 560 ألفا و547 عاملا وتتصدر المركز الثالث البنغلادشية بواقع 174 ألفا و145 فالباكستانية81 ألفا و587 ، ثم الفلبينية 76 ألفا و256 عاملا.
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