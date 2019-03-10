عباس يكلف اشتيه بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، محمد اشتيه بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لرامي الحمد الله.



وقال حسين الشيخ، عضو مركزية فتح في تغريدة على توتير، "ابارك للأخ والصديق محمد اشتيه تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، وأتمنى له التوفيق والنجاح في خدمة فلسطين".

وفي وقت لاحق قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، إن الرئيس عباس كلفة "اشتيه" بتشكيل حكومة جديدة.

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وشغل اشتيه منصب رئيس المجلس الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار) (مؤسسة رسمية).

وأوصت اللجنة المركزية لـ"فتح"، نهاية يناير/كانون ثاني الماضي، بتشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وأن يكون رئيسها أحد أعضاء اللجنة، مبررة الدعوة بـ"تعثر ملف المصالحة مع حركة حماس".

وقبل عباس في 29 من الشهر ذاته، استقالة حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله، وكلفها بتسيير الأعمال.

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