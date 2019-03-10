الصندوق_الصناعي يطلق برنامج “كيف تبدأ مشروعك الصناعي؟”

صحيفة الخليج الالكترونية

يطلق صندوق التنمية الصناعية السعودي برنامجه التدريبي “كيف تبدأ مشروعك الصناعي؟”، في عامه الثاني، وذلك بعد النجاح الذي حققه البرنامج في عامه الأول، حيث يبدأ البرنامج أول دوراته التدريبية يوم الأربعاء القادم، 13 مارس 2019م في مقر غرفة مدينة جازان، ويتضمن البرنامج سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية الموجهة لشباب وشابات الأعمال المهتمين بتطوير أفكارهم الاستثمارية.

وتركز أنشطة البرنامج على رفع مستوى الوعي وتثقيف وتدريب رواد الأعمال من المهتمين بالقطاع الصناعي حول خطوات تأسيس المشروع الصناعي، وطرق تحديد وتطوير الأفكار والفرص الاستثمارية في القطاع، إلى جانب كيفية إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية وتطبيق أساسياتها للإسهام بدعم عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز الأثر الإيجابي للتجارب الشبابية على اقتصاد المملكة.

ويأتي البرنامج في إطار التعاون بين الصندوق الصناعي والغرف التجارية الصناعية، ويسلط الضوء على أهمية المشاريع الصناعية في هذه المرحلة الواعدة من مسيرة التنمية الصناعية والاقتصادية في بلادنا، والدور الذي يضطلع به رواد الأعمال بالتركيز على تأسيس المهارات الرئيسية لبدء المشروعات الصناعية، وطرح أهم المتطلبات التسويقية والفنية والمالية التي تواجه المشروع الصناعي.

يذكر أن البرنامج انطلق العام الماضي في 14 مدينة حول المملكة، وفاق عدد حضوره 1500 من رواد الأعمال، حيث بدأ بغرفة الشرقية ثم عرعر، حائل، وأبها، والباحة، ثم تلتها المرحلة الثانية في الزلفي، القريات، الأحساء، المدينة المنورة، جدة، الجوف، الرياض، وانتهاءً بالقصيم، ويأتي هذا البرنامج من منطلق دعم الصندوق الصناعي واهتمامه بمجال المسؤولية الاجتماعية وتعزيز مفهومها كإحدى القيم الأساسية للصندوق، وتعزيز دوره التنموي تجاه تطوير قطاع التصنيع، وتوفير فرص الاستثمار الصناعي.