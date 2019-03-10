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الخليج - واس
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع و 1,966 سلة غذائية، تزن 145 طنًا و484 كيلو غراما ،و3,932 فرشة على العائلات السورية اللاجئة في إقليم الخروب بمحافظة جبل لبنان، وفي بلدة الفاكهة بمحافظة البقاع، وفي بلدة برقايل عكار بمحافظة الشمال.
وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب السوري في بيئات اللجوء.
كانت هذه تفاصيل خبر #مركز_الملك_سلمان_للإغاثة يوزع مساعدات إنسانية متنوعة للاجئين السوريين في #لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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