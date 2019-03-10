تخصيص 10 مليارات لإنشاء طريقين يربطان جازان بجدة وعسير.. وإعادة طرح مناقصة مطار أبها

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن وزير النقل نبيل العامودي عن تخصيص 6 مليار ريال لإنشاء طريق يربط بين منطقة عسير ومنطقة جازان، بطول 136 كم، ويحتوي 11 نفقا بطول 9.2 كم و55 جسرا بطول 19 كم. وأشار العمودي إلى تخصيص 4 مليار ريال لتنفيذ طريق مزدوج بين جدة وجازان بطول 700 كم. وكشف عن إعادة طرح مناقصة مطار أبها لعدم مناسبة المناقصة السابقة، مشيرا إلى أنه سيكون خامس أكبر مطار في المملكة، وسيتسع لـ8 مليون مسافر.

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