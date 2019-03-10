شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستقبل سفير جمهورية الصين الشعبية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة لي هوا شين، الذي ودع الملك المفدى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

حضر الاستقبال، معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.