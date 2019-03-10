انت الان تتابع صحف الإمارات: التماس لوضع بوتفليقة تحت الوصاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الصحف كشفت عن تأجيل العملية العسكرية ضد تنظيم داعش في بلدة الباغوز شمال شرقي سوريا إلى أجل غير مسمى.. بسبب وجود أعداد من أسرى "قسد" لدى من تبقى من التنظيم

طالعتنا الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، بالعديد من القضايا والموضوعات التي استعرضت آخر تطورات الأوضاع في سوريا وانتفاضة الجزائر ضد الولاية الخامسة، كما تناولت الشأن اليمني، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. تحت عنوان "التظاهرات تقدم موعد عطلة الجامعات في الجزائر"، كشفت صحيفة "البيان" أنه مع تواصل التظاهرات في الجزائر، أقدمت السلطات على تقديم موعد العطلة في الجامعات 10 أيام، وبينما تعرض أقدم متحف في البلاد لعمليات سرقة وتخريب واسعيْن، اتهمت رئيسة حزب العمال، أطرافاً لم تسمها بمحاولة ركوب موجة الحراك وتحويل مساره.

فيما ذكرت صحيفة "الخليج" تحت عنوان "هدوء في الجزائر.. وعطلة مبكرة للجامعات"، أن الجزائر شهدت أمس السبت، هدوءاً مشوباً بالحذر، حيث لم تشهد أي من المدن خروج تظاهرات مناهضة للولاية الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فيما نفت الشرطة سقوط أي وفيات في صفوفها في مظاهرات أول من أمس الجمعة، في وقت قررت فيه

فيما ذكرت صحيفة "الخليج" تحت عنوان "هدوء في الجزائر.. وعطلة مبكرة للجامعات"، أن الجزائر شهدت أمس السبت، هدوءاً مشوباً بالحذر، حيث لم تشهد أي من المدن خروج تظاهرات مناهضة للولاية الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فيما نفت الشرطة سقوط أي وفيات في صفوفها في مظاهرات أول من أمس الجمعة، في وقت قررت فيه وزارة التعليم العالي والجامعات، تقديم موعد عطلة الربيع 10 أيام، لتبدأ اليوم الأحد، في خطوة تهدف على ما يبدو إلى كبح مظاهرات الطلاب التي تضاف إلى الاحتجاجات الأخيرة.



وجاء رد المديرية العامة للأمن الوطني، عقب أنباء تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي، تفيد بوفاة شرطي بالعاصمة وإصابة ثان بجراح خطيرة.

وأوضحت صحيفة "الإمارات اليوم" أن محامية سويسرية قدمت التماساً إلى محكمة مختصة، تطالب فيه بوضع الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، الموجود في جنيف حالياً للعلاج تحت الوصاية، حفاظاً على سلامته الشخصية، فيما أعلنت الشرطة الجزائرية أنها أوقفت 195 شخصاً، ببعض أحياء العاصمة، خلال تظاهرات أول من أمس.

وبالانتقال إلى الشأن السوري، أفادت "الخليج" تحت عنوان "معركة حسم الباغوز تتأجل والتحالف يقصف خنادق داعش"، بأن العملية العسكرية ضد تنظيم داعش في بلدة الباغوز شمال شرقي سوريا، تأجلت إلى أجل غير مسمى، في حين قصف التحالف الدولي أنفاقاً وخنادق لداعش في هذا الجيب الأخير للتنظيم المتطرف؛ لإجبار من تبقى من المسلحين على الاستسلام لقوات "سوريا الديمقراطية"، في وقت اتخذ فيه العراق إجراءات احتياطية على الحدود مع سوريا، بالتزامن مع معارك الباغوز؛ بهدف التعامل مع أي طارئ.



وقال المرصد السوري، إنه "علم من مصادر عدة موثوقة، أن العملية العسكرية، التي يجري التحضير لها من قبل قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي؛ لإنهاء وجود من تبقى من داعش في منطقة مزارع الباغوز، جرى تأجيلها إلى أجل غير مسمى".

وأشارت صحيفة "الاتحاد" إلى أن العملية العسكرية تأجلت بسبب وجود أعداد من أسرى قوات سوريا الديمقراطية لدى من تبقى من التنظيم المتطرف، إضافة إلى وجود مدنيين وأسر التنظيم في أنفاق وخنادق ومزارع الباغوز، فيما جرت تحضيرات لخروج دفعات جديدة من أفراد التنظيم وأسرهم، والمدنيين المتبقين، إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.



Advertisements

أبرزت الصحف أيضا استقالة وزير الصحة التونسي، وذكرت "البيان" أن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أعلن عن قبوله استقالة وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف، وذلك بعد وفاة 11 رضيعاً بمستشفى وسيلة بورقيبة بالعاصمة.

كما أعلن الشاهد عن فتح بحث إداري للوقوف على ملابسات هذا الحادث، متوعداً بمحاسبة كل من سيكشف عنه هذا البحث.

وأوضحت "الإمارات اليوم" أن وزير الصحة التونسي استقال أمس بعد ساعات من إعلان وفاة 11 رضيعا حديثي الولادة داخل مستشفى حكومي بالعاصمة تونس، بسبب تلقيهم جرعة تطعيم مغشوش وفاسد، الأمر الذي أحدث صدمة في البلاد.

وتحت عنوان "حرب الكهرباء تشعل التظاهرات في فنزويلا" كشفت "الخليج" أن فنزويلا شهدت أمس السبت، تظاهرات حاشدة، دعا إليها الرئيس نيكولاس مادورو، للتنديد بـ"حرب الكهرباء المعلنة من الإمبريالية الأمريكية"، كما طالب أيضاً زعيم المعارضة خوان جوايدو، أنصاره بالنزول إلى الشوارع، متهماً النظام بـ"إغراق البلاد في الظلام"، وذلك وسط استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي، التي أعلن على أثرها نشر قوات الجيش لتأمين محطات الطاقة فيها.

وكتب زعيم المعارضة الفنزويلية المعترف به رئيساً بالوكالة من قبل 50 دولة، على "تويتر": "أدعو الشعب الفنزويلي للتعبير عن رأيه بقوة في الشوارع، ضد النظام الفاسد والعاجز والمغتصب الذي أغرق بلادنا في الظلام"، مضيفاً: "نعود إلى الشوارع، ولن نغادر حتى نحقق الهدف"، معلناً أنه سيقود بنفسه تظاهرات للمطالبة بتنحي مادورو.

وتحت عنوان "ضربة جديدة للنظام القطري داخل الكونجرس"، كشفت "الاتحاد" أن النظام القطري الراعي للإرهاب تلقى ضربة جديدة من الكونجرس الأمريكي، الذي يبدو أنه اقتنع بأن نظام الحمدين لا يدخر جهدا نحو العمل على اختراق الأنظمة الأمريكية ومواصلة عمليات التجسس والقرصنة والتأثير على صناع القرار في الولايات المتحدة بشتى الطرق، خاصة غير المشروعة منها.

وذكرت شبكة "أكسيوس" الإخبارية الأمريكية أن الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب حصلت على معلومات ووثائق مؤكدة دفعتها للعمل على فتح تحقيق في قضية فساد نظام قطر وعلاقته السياسية بصفقة إنقاذ عائلة صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر من الإفلاس في المشروع العقاري الذي يقع في 66 بالجادة الخامسة بمدينة نيويورك.



كما أفادت "الخليج" بأن الاتحاد الأوروبي عرض على المملكة المتحدة شروطاً لتأجيل محتمل لخروج بريطانيا من التكتل الأوروبي، وإمكانية العودة إلى صيغة سابقة "لشبكة الأمان" الواردة في اتفاق بريكست، لتصبح غير مقتصرة فقط على أيرلندا الشمالية.

فقد أعلن رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية الصادرة أمس السبت، أن "تاريخ الخروج يمكن تأجيله بضعة أسابيع من نهاية مارس إلى مطلع يوليو كحد أقصى".

وتمثلت الشروط التي أعلنها السياسي الإيطالي في أن تقدم بريطانيا سبباً للتأجيل؛ حيث قال: "في كل الأحوال، يتعين على البريطانيين أن يعلنوا سبباً للتأجيل، أن يعلنوا على سبيل المثال أنهم يرغبون في استغلال هذا الوقت لإجراء انتخابات جديدة أو استفتاء جديد".