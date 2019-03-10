استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

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استشهاد فلسطيني-أرشيفية

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز عسكري في الطريق «90» بمنطقة غور الأردن في أريحا وسط الضفة الغربية، إذ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد «سلامة صلاح سلامة كعابنة»، 22 عامًا، وذلك بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه، قرب أريحا، في المقابل زعم موقع «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلي نقلًا عن مصادر أمنية قولها: «إن الشاب كان يقود سيارة وفي أثناء عبوره على الحاجز تجاوز مركبة متوقفة ورفض الوقوف، فأطلق جنود الاحتلال النار عليه».

وأضاف الموقع أن شابين اثنين كانا برفقة السائق تمكنا من الفرار تجاه منطقة مفتوحة، مشيرًا إلى أنه لم تسجل أي إصابات في صفوف قوات الاحتلال بالمكان. كانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد قالت في وقت سابق، إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قتلت فلسطينيا بالرصاص، عند حاجز على طريق في الضفة الغربية المحتلة. وقال جيش