وظيفة خيالية في السويد

أعلنت السويد عن وظيفة خيالية براتب مجزٍ شهريا مقابل عدم فعل أي شيء لبقية الحياة؛ لتحقق حلم كثيرين بشغل وظيفة لا تتطلب مجهودا كبيرا أو دوام عدد ساعات.

وقرر القائمون على مشروع سويدي تجريبي توظيف أحد المحظوظين في عمل خالٍ من أي مسؤولية، عدا أمر واحد يفعله كل صباح، وهو قرع إحدى ساعات محطة كورسفاجن، قيد الإنشاء في مدينة جوتينبورج؛ لتشغيل مجموعة من أضواء الفلورسنت، كإشارة إلى أن موظف "اللاعمل" ظهر اليوم.

يمكن للموظف البقاء في المحطة أو العودة للنوم أو فعل ما يحلو له، طالما أنه يعود في نهاية اليوم ليقرع الساعة من جديد؛ كدليل على انتهاء مناوبته.

ويوفر العمل قدرا كبيرا من الأمان الوظيفي، إذ يضمن بقاءه في العمل طالما يرغب في ذلك ولا يشغل أي وظيفة أخرى، كما يحصل الموظف لقاء قرع الساعة صباحا ومساء على 2320 دولارا، إضافة إلى زيادات سنوية، وأيام إجازة ومزايا أخرى.

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ورغم أن الراتب ليس كبيرا بالقدر الذي قد يطمح له البعض، فإن قدرة أي شخص على الإطلاق الترشح للمنصب تجعل من العرض فرصة لا تعوض لكثيرين.

ذكر موقع Oddity Central أن فكرة المشروع من اقتراح الفنانين السويديين سيمون جولدن وجاكوب سينبي، موضحا: "بعد إعلان وكالة الفن العام السويدية وإدارة النقل السويدية جائزة قدرها 750 مليون دولار لمن يقدم أفضل تصميم لمحطة كورسفاجن الدولية، طرح الفنانان استخدام أموال الجائزة لتوظيف شخص مدى الحياة، لعدم فعل أي شيء، ووافق المسؤولون على فكرتهما باعتبارها (خارج الصندوق)، وقرروا تطبيقها على أرض الواقع".

وعارض سياسيون سويديون كثر المشروع، واعتبروه إهدارا لأموال الشعب من دافعي الضرائب.