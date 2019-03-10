دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع أعداد الطلبات المسبقة لمجموعة Galaxy S10 تحطم الأرقام القياسية في الولايات المتحدة ظهر على التقنية بلا حدود.

يبدو أن مبيعات Galaxy S10 تعمل بشكل جيد جدًا، فقد أفادت بعض التقارير بأن مبيعات Galaxy S10 قد حطمت الأرقام القياسية في المملكة المتحدة، وبعدها ظهرت تقارير أخري تفيد أيضًا بأن المجموعة قد شهدت إقبالًا رائعًا في الولايات المتحدة وقامت بتحطيم الأرقام القياسية.

لا يوجد في الوقت الحالي أي إحصاءات حول الألوان الأكثر قبولًا، ولكن يبدو أن المستخدمين في الولايات المتحدة مولعين باللون الأبيض، في حين يبدو أن اللون الأسود هو الأكثر شيوعًا في المملكة المتحدة.

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ومن المثير للاهتمام أن الإصدار الأكثر تكلفة، وهو +Galaxy S10، قد شكّل حوالي %57 من إجمالي الطلبات المسبقة في الولايات المتحدة، وهي نفس النسبة في المملكة المتحدة.

المصدر

هذا الموضوع أعداد الطلبات المسبقة لمجموعة Galaxy S10 تحطم الأرقام القياسية في الولايات المتحدة ظهر على التقنية بلا حدود.