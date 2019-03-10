دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

دخلت كوالكوم موضة أرقام الكاميرات المنتشرة حالياً بدءاً من كاميرا 40MP وصولاً إلى 48MP بالاضافة إلى تزايد عدد الكاميرات في كل هاتف حيث وضعت نوكيا مؤخراً 5 كاميرات خلفية في هاتف Nokia 9 PureView.

كوالكوم وكما هو واضح في عنوان الخبر أعلنت أن معالجاتها الحديثة سناب دراغون 855 و سناب دراغون 845 وسناب دراغون 710 وسناب دراغون 670 وسناب دراغون 675 بالاضافة إلى سناب دراغون 660 تدعم وجود كاميرات بدقة عالية تصل إلى 192MP.

الشركة الامريكية لم تخلق أي ضجة حول اهذه الخطوة ولكن قامت بتعديل مواصفات المعالجات بهدوء عبر الموقع الرسمي حيث تم ملاحظة هذا التغيير على ورقة المواصفات في الساعات الماضية.

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هذا التعديل سيشجع الشركات على زيادة دقة الكاميرا في المستقبل القريب وربما أن التعديل لم يتم أساساً إلى بطلب من أحد الشركات التي تنوي إطلاق هاتف بكاميرا خلفية بدقة 100MP في المستقبل القريب فهذا غير مستبعد الآن.

المصدر

التدوينة معالجات كوالكوم الجديدة تدعم وجود كاميرا بدقة 192MP ظهرت أولاً على عالم التقنية.