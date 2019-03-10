شكرا لقرائتكم خبر عن وزير لبنانى: هناك تصميم حكومى على معالجة الأولويات الاقتصادية والمعيشية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الدولة اللبنانية لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيونى، إن أجواء عمل الحكومة الجديدة تتسم بالإيجابية والتصميم الملحوظ من جانب رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريرى على العمل ومعالجة الأولويات والتركيز على أمور وهموم اللبنانيين على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.

وأضاف أفيونى - فى حديثه اليوم /الأحد/ لإذاعة صوت لبنان - أن هناك بعض الخلافات فى وجهات النظر بين الوزراء بسبب وجود عدد من الأطراف السياسية داخل الحكومة، غير أن الجو العام والتعاطى بين الوزراء يظل إيجابيًا، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تحقيق تطلعات اللبنانيين.

وأوضح أن هناك حزمة من الإصلاحات المتعددة على المستويين الاقتصادي والإدارى والتى تم التحضير لها ويجرى العمل عليها من جانب فريق عمل رئيس الحكومة، وذلك فى إطار تنفيذ مقررات مؤتمر باريس الدولى لدعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية (سيدر).

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