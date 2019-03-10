كاتب إسرائيلي: الاختراعات الفلسطينية الجديدة تقتلنا

ونشر المحلل السياسي والمذيع الإسرائيلي، شموع آران، تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم، الأحد، جاء فيها أن نشطاء حركة حماس يخترعون، بين الفينة والأخرى، سلاحا يستهدف الإسرائيليين، من قلب قطاع غزة إلى الداخل الإسرائيلي.

وذكر المذيع بهيئة البث الإسرائيلية "كان" (باللغة العبرية)، شمعون أران، أن نشطاء وكوادر حركة حماس الفلسطينية أطلقوا أمس، السبت، بالونات هيليوم حارقة تحمل قذائف "أر بي جي"، بدعوى قتل الأطفال الإسرائيليين، وبأن الشرطة الإسرائيلية نجحت في تحييد القذائف، دون وقوع إصابات تذكر في صفوف الإسرائيليين.

وأرفق الكاتب الإسرائيلي صورة لبالونات هيليوم حارقة، تحمل قذائف "أر بي جي".

يشار إلى أن الفلسطينيين اخترعوا أكثر من طريقة للرد على الرصاص الإسرائيلي بحقهم، خلال تظاهرهم المستمر بطول الخط الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، حيث اعتاد الفلسطينيون الخروج في مسيرات تظاهرية أيام الجمعة، فيما يعرف باسم "مسيرات العودة"، وهي المسيرات التي بدأت في الثلاثين من مارس/آذار من العام الماضي.