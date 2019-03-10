وصول وزير الاتصالات اللبناني على رأس وفد رفيع المستوى إلى بغداد (صور)

ونشر شقير صورا من بغداد قائلا "أعلق آمالا كبيرة على الزيارة التي أقوم بها إلى العراق اليوم على رأس وفد اقتصادي، لفتح آفاق واعدة للشركات اللبنانية في هذا البلد مع وجود الكثير من الفرص الواعدة ورغبة الأشقاء العراقيين بمشاركة المستثمرين اللبنانيين في ورشة اعادة الإعمار.

وأضاف شقير، "وقد بدأنا أولى الاجتماعات بحضور وزير الاتصالات نعيم الربيعي، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الأعرجي، مسؤول مؤسسة التمويل الدولية زياد بدر، سفير لبنان علي الحبحاب والوفد اللبناني"

الجدير بالذكر أن عددا من الدول والشركات قد أعلنت عزمها المشاركة في إعادة إعمار المناطق المحررة من قبضة تنظيم "داعش"، مشددة على أن مسيرة إعادة الإعمار لابد أن تترافق مع المصالحة.

وأعلن العراق انتصاره النهائي على تنظيم "داعش" الإرهابي في 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد نحو 3 سنوات من حرب ضارية ضد الإرهاب. واستولى تنظيم "داعش" على مساحات شاسعة وسط وشمال وغربي العراق منذ حزيران/يونيو 2014، حيث أعلن مدينة الموصل عاصمة لدولة الخلافة المزعومة.