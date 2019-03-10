إعلام: مسؤول روسي رفيع يزور الخرطوم نهاية الأسبوع

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الخرطوم — سبوتنيك. وذكرت صحيفة "الانتباهة" المستقلة، اليوم الأحد، عن مصادرها، أن "مسؤولا روسيا رفيع سيصل العاصمة الخرطوم مع نهاية الأسبوع الجاري"، مضيفة أنه "سيقابل عددا من المسؤولين السودانيين بالحكومة، وسيجري محادثات حول تطورات الداخلية في البلاد، بجانب تطورات الإقليمية والدولية".

وأشارت الصحيفة، إلى أن زيارة المسؤول الروسي "تأتي في إطار تعميق العلاقات بين البلدين التي ستشهد تطورات مهمة".

ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية ضد البشير منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول. واندلعت هذه المظاهرات بسبب زيادة الأسعار ونقص السيولة المالية ولكنها تحولت إلى أقوى تحد للبشير منذ توليه السلطة في انقلاب عسكري قبل 30 عاما.

وشارك مئات في احتجاجات بالخرطوم وأم درمان في ذلك اليوم دون أن تردعهم إجراءات الطوارئ.

كما أقال البشير الحكومة المركزية وعين مسؤولين أمنيين محل حكام الولايات ووسع صلاحيات الشرطة ومنع التجمعات العامة دون تصريح.