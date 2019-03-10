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© AFP 2018 / MOHAMED EL-SHAHED
وهنأ الملك الجميع بهذا الإنجاز الأولمبي، متمنيا لهم التوفيق لرفع اسم المملكة عاليا في مختلف المشاركات الرياضية العالمية القادمة.
ومنح الملك سلمان وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى للاعب الكارتيه الحاصل على ميدالية ذهبية أولمبية محمد بن عايض العسيري، ووسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثانية للاعبين الحاصلين على ميداليتين برونزيتين أولمبية لكل من لاعب ألعاب القوى محمد بن دحيم المعاوي، ولاعب رفع الأثقال علي بن يوسف العثمان.
وأظهرت الصور التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية الملك سلمان وهو يمازح الأبطال ويضحك معهم وهو يسلمهم الأوسمة الملكية.
كانت هذه تفاصيل خبر صور من داخل مكتب الملك... العاهل السعودي يمازح أبطال الأولمبياد ويمنحهم أوسمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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