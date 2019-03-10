السيسي يعين مسؤولا بارزا بالجيش وزيرًا للنقل

القاهرة/ الخليج 365-



أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأحد، اختيار مسؤول بارز بالجيش وزيرًا للنقل عقب حادث القطار الدموي الذي أودى بحياة 22 شخصًا.



جاء ذلك خلال كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة "يوم الشهيد" الذي تحتفل به القاهرة في 9 مارس/آذار من كل عام، والتي كانت تبث على الهواء مباشرة من التلفزيون الحكومي وفضائيات خاصة.



Advertisements

وقال السيسي إنه جرى اختيار اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لشغل منصب وزير النقل الجديد، بعد استقالة هشام عرفات، عقب حادث محطة مصر.​



وينتظر القرار موافقة البرلمان ومن ثم أدائه اليمين الدستورية.



ونهاية الشهر الماضي، انفجر خزان وقود قطار لدى دخوله أحد أرصفة محطة القطارات الرئيسية بالقاهرة، أثناء وجود عدد كبير من الركاب، ما نجم عنه حريق هائل، أودى بحياة 22 شخصًا وإصابة نحو 40 آخرين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.