وظائف_شاغرة للجنسين في #الخطوط_السعودية للشحن

صحيفة الخليج الالكترونية كشفت شركة الخطوط السعودية للشحن (Saudia Cargo) عن وجود عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة لذوي الخبرة من الجنسين. وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة للعمل في مدينة جدة، مشيرة إلى شرط إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي. Advertisements وجاءت الوظائف المتاحة بالمسميات التالية: – مسؤول الجودة والصحة والسلامة والبيئة.

– أخصائي محاسبة.

– محلل محاسبة رئيسي.

– مدير دفتر الأستاذ العام.

– مدير الجودة والصحة والسلامة والبيئة. ويتم التقديم على الوظائف المذكورة من (هنـا).

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