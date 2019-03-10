الدفاع_المدني: اقتناء هذا الجهاز يحمي من كارثة

صحيفة الخليج الالكترونية نشر الحساب الرسمي للدفاع المدني السعودي، عبر “تويتر” فيديو توعوياً حثّ فيه المواطنين والمقيمين على استخدام “كاشف الدخان” للحماية من مخاطر الحرائق. وقال الدفاع المدني: “كاشف الدخان لك أمان.. ثوانٍ معدودة تحميك من كارثة”.

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