شكرا لقرائتكم خبر عن متى تودع المملكة «الكتلة الباردة» بشكل كامل؟.. إليك خريطة التوقعات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع خبير الطقس والأرصاد الجوية، حسن كراني، اليوم الأحد، أن الكتلة القطبية في طريقها إلى مغادرة المملكة بشكل كامل؛ حيث ستبدأ من الغربية.
وقال “كراني” عبر “تويتر”: “وداعاً للكتلة القطبية.. بعون الله ودّع القطاع الغربي صباح اليوم الكتلة الباردة، يلي ذلك الوسطى وجنوبها، الجزء الأوسط والشرقي للشمال”.
وتابع خبير الطقس قائلاً: “مع نشاط للرياح لنهاية الغد وتعاود فجر الثلاثاء التعمق على الجوف، حائل، الشمالية الشرقية، الشرقية، بعدها يسود الدفء حتى نهاية الأربعاء” .
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