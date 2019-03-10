هل حذف الحساب يلغي التسجيل كلياً؟.. رد صادم من «حساب المواطن»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أطلق برنامج حساب المواطن، تحذيراً للمستفيدين المسجلين لدى البرنامج من التأثير السلبي لحذف حساباتهم. Advertisements وتلقى البرنامج تساؤلاً من مستفيد عبر “تويتر” قال فيه: “هل حذف الحساب في برنامج حساب المواطن يلغي التسجيل كلياً والأهلية؟”. وجاء الرد حاسماً من البرنامج بقوله: “نعم في حال تم حذف الحساب سيتم إلغاء التسجيل كلياً”. وبدأ “حساب المواطن” اليوم الأحد في إيداع الدفعة السادسة عشر “دفعة مارس” في حسابات المستفيدين المسجلين لدى البرنامج والمستحقين للدعم وفقاً لشروطه، على أن يستمر الإيداع حتى نهاية اليوم.

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