شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بتأجيل تطبيق مشروع «صياد» المتعلق بتوطين المهنة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:

طالب الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي، حرس الحدود، بالتريث في تطبيق مشروع “صياد”، الذي يشترط وجود مواطن على متن كل مركب صيد يدخل البحر.

وذكر الشيخي في خطابه الموجه إلى مدير عام حرس الحدود، أن التريث بالتطبيق جاء لإعادة دراسة المشروع مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وشيوخ طائفة الصيادين وفقا لـ”مكة”.

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وأضاف أن الاجتماع الذي عقد بغرفة جدة مع عدة جهات حكومية لدراسة معوقات مشروع “صياد” خرج بتوصيات أبرزها: أن تعمل وزارة العمل على دراسة توطين مهنة الصيد، وأن يتولى حرس الحدود رفع الدور الرقابي وتوحيد الإجراءات، وتعمل وزارة البيئة على تحديث الأنظمة الخاصة بالصيادين.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أعلنت دخول مشروع “صياد” حيز التنفيذ في 30 سبتمبر 2018، والذي يشترط وجود مواطن على متن كل مركب أو وسيلة صيد تدخل البحر، ويمنع التصريح لأي مركب صيد من قبل “حرس الحدود” إلا بوجود مواطن عليه.