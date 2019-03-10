الاحتلال يقصف مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة

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غارات إسرائيلية على غزة- أرشيفية
استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مواقع للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة، وأكدت مصادر فلسطينية، أن الطيران الحربي استهدف موقع الواحة شمال غرب غزة بصاروخين، كما شنت طائرات الاحتلال غارة أخرى على موقع البحرية غرب دير البلح وسط القطاع، ولم تعلن المصادر الطبية في غزة عن وقوع إصابات جراء هذا القصف، جاء ذلك بعد أن شنت مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي غارات على مناطق في قطاع غزة، من بينها موقع البحرية شمالي القطاع، وفي غارة أخرى استهدف الطيران الإسرائيلي أرضا زراعية في قرية جحر الديك جنوبي مدينة غزة.
كانت قوات الاحتلال، قد صعدت من اعتداءاتها ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم فى الضفة الغربية وقطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد طفل، وإصابة رضيع، واعتقال 12 مواطنا، على الأقل، وهدم منزلين من أربعة طوابق. وأعلنت وزارة الصحة، استشهاد فتى، خلال المواجهات التي دارت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع
كانت قوات الاحتلال، قد صعدت من اعتداءاتها ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم فى الضفة الغربية وقطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد طفل، وإصابة رضيع، واعتقال 12 مواطنا، على الأقل، وهدم منزلين من أربعة طوابق.
وأعلنت وزارة الصحة، استشهاد فتى، خلال المواجهات التي دارت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة، إذ قال الدكتور أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، إن الفتى «سيف الدين عماد أبو زيد»، 15 عاما، استشهد نتيجة الجراح التي أصيب بها شرق غزة قبل ساعات قليلة.
ومن جهة أخرى، شنت طائرات الاحتلال، الخميس، غارات على أهداف في قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، إذ قصفت الطائرات أرضا خالية في محيط الميناء الجديد غرب خان يونس عدة مرات، مما أحدث دوي انفجارات ضخمة.(التفاصيل)
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