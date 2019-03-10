الاحتلال يقصف مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة

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غارات إسرائيلية على غزة- أرشيفية

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مواقع للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة، وأكدت مصادر فلسطينية، أن الطيران الحربي استهدف موقع الواحة شمال غرب غزة بصاروخين، كما شنت طائرات الاحتلال غارة أخرى على موقع البحرية غرب دير البلح وسط القطاع، ولم تعلن المصادر الطبية في غزة عن وقوع إصابات جراء هذا القصف، جاء ذلك بعد أن شنت مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي غارات على مناطق في قطاع غزة، من بينها موقع البحرية شمالي القطاع، وفي غارة أخرى استهدف الطيران الإسرائيلي أرضا زراعية في قرية جحر الديك جنوبي مدينة غزة.

كانت قوات الاحتلال، قد صعدت من اعتداءاتها ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم فى الضفة الغربية وقطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد طفل، وإصابة رضيع، واعتقال 12 مواطنا، على الأقل، وهدم منزلين من أربعة طوابق. وأعلنت وزارة الصحة، استشهاد فتى، خلال المواجهات التي دارت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع

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