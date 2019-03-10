سقوط طائرة إثيوبية ومقتل 157 راكبا.. قصة 6 دقائق من الرعب

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، اليوم الأحد، وهي في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي.

ونقلت وسائل إعلام عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، تأكيده "وقوع قتلى جراء تحطم الطائرة الإثيوبية".

ونشر "أحمد" على تويتر تعزية لأسر من لقوا حتفهم في تحطم الطائرة: "يقدم مكتب رئيس الوزراء نيابة عن حكومة وشعب إثيوبيا تعازيه الحارة لأسر من فقدوا أحباءهم، الذين كانوا على متن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية من طراز بوينغ 737 التي كانت في رحلة إلى نيروبي في كينيا هذا الصباح".

كما أعلنت هيئة الإذاعة الإثيوبية أن "لا ناجين من ركاب تحطم الطائرة المنكوبة 157"، مبينة أنه كان على متنها ركاب من 33 دولة.

وكانت "الخطوط الإثيوبية" أكدت سقوط الطائرة، وأعربت في بيان لها عن أسفها لسقوط الرحلة رقم "302/10"، مبينة أن الطائرة المنكوبة من طراز "بوينغ -737-800 max"، وعلى متنها 149 راكباً و8 من أعضاء الطاقم.

وبينت أن الطائرة المنكوبة أقلعت في الساعة 08:38 صباحاً بالتوقيت المحلي من أديس أبابا، وفقد الاتصال بها في تمام الساعة 08:44 صباحاً.

Advertisements

وأوضحت أن عمليات البحث والإنقاذ قيد التنفيذ، وليس هناك معلومات عن الناجين.

ونشر مغردون على "تويتر" مسار الطائرة المنكوبة منذ إقلاعها وحتى تحطمها.

وتصنف شركة الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة نفسها بأنها أكبر شركة طيران في أفريقيا ولديها طموح في أن تصبح البوابة إلى القارة، وفق ما أفاد موقع "بلومبيرغ" الأمريكي.

وكانت الخطوط الجوية الإثيوبية أعلنت مطلع مارس الجاري، تسلمها أول طائرة شحن من طراز بوينغ 737-800، التي تقدم خدمات الشحن الجوي واللوجستي، والتابعة لمجموعة الخطوط الجوية الإثيوبية.

وقالت شركة الطيران، في بيان لها، إن هذه الطائرة هي أكبر مشغل للشحن في أفريقيا، ما سيساعدها على تحسين خدماتها اللوجستية، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.

يذكر أنه، وقع حادث اليوم بعد 4 أشهر فقط على استلام الخطوط الإثيوبية هذه الطائرة (نوفمبر 2018).