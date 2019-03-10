حمى الضنك تحصد أرواح 49 ماليزيًا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي كشف ذو الكفل أحمد، وزير الصحة الماليزي، أمس السبت، أن 49 شخصًا لقوا حتفهم في البلاد منذ بداية العام الحالي بسبب حمى الضنك.
وأوضح الوزير الماليزي، في تصريحات صحفية، أن البلاد سجلت 28 ألف و580 حالة إصابة بحمى الضنك، توفي منها 49 شخصًا منذ مطلع يناير الماضي وحتى السابع من مارس الحالي، لافتًا إلى أنه رغم جميع التدابير التي اتخذتها وزارة الصحة، ارتفعت نسبة حالات الإصابة بحمى الضنك في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 156.4 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من 2018.
وأضاف أن حالات الوفاة المتعلقة بحمى الضنك ارتفعت أيضًا بنسبة 88.5 في الربع الأول من 2019، مقارنة مع الفترة نفسها من 2018، مشيرًا إلى أن غالبية حالات الإصابات سجلت في ولاية سيلانغور.
جدير بالذكر أن ماليزيا شهدت 26 حالة وفاة متعلقة بحمى الضك في الربع الأول من 2018، من بين 11 ألف و146 إجمالي حالة إصابة.
وتنتقل فيروسات حمى "الضنك" إلى الإنسان عن طريق لدغة بعوضة "الزاعجة" (Aedes)، ويكتسب البعوض الفيروس عادة عندما يمتصّ دم أحد المصابين بالعدوى، وبعد مرور فترة الحضانة التي تدوم 8-10 أيام، يصبح البعوض قادرًا، أثناء لدغ الناس وامتصاص دمائهم، على نقل الفيروس طيلة حياته.
وتتميز أعراض المرض، بالحمى والصداع الشديد وآلام المفاصل والعضلات وآلام العظام، والألم الشديد وراء العينين ونزيف خفيف، مثل نزيف الأنف.
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