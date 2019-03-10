احتجاجًا على الطوارئ.. السودان تشهد موجة جديدة من التظاهرات

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تظاهرة جديدة دعا لها تجمع المهنيين السودانيين على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط استعدادت أمنية مكثفة.

ودعا تجمع المهنيين إلى الخروج في تظاهرات كبرى، اليوم الأحد، للاحتجاج على حال الطوارئ التي فرضها الرئيس السوداني عمر البشير نهاية الشهر الماضي.

وطالب تجمع المهنيين بخروج المحتجين في جميع الولايات والمدن السودانية في تمام الساعة الواحدة ظهرا، وذلك في إطار التظاهرات المستمرة منذ نهاية العام الماضي المطالبة برحيل البشير والنظام في البلاد.

طوارئ البشير

وأعلن البشير حالة الطوارئ الشهر الماضي مما نتج عنه سلسلة إجراءات من بينها إنشاء محاكم طوارئ في أنحاء البلاد.

كما أقال البشير الحكومة المركزية وعين مسؤولين أمنيين محل حكام الولايات ووسع صلاحيات الشرطة ومنع التجمعات العامة دون تصريح.

وقال البشير في خطاب ألقاه من القصر الرئاسي في الخرطوم بحضور قيادات حكومية وحزبية إنه قرر حل حكومة التوافق الوطني واستبدالها بحكومة كفاءات تتخذ تدابير اقتصادية، مضيفا أنه سيجري أيضا حل حكومات الولايات.

ورغم فرض الطوارئ، واعتقال العشرات من المتظاهرين، دعت قوى سودانية معارضة إلى مواصلة الاحتجاجات التي أسفرت حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 32 شخصا، بينهم ثلاثة من قوات الأمن، وفق حصيلة رسمية، في حين تقول منظمات دولية إن عدد القتلى يفوق الخمسين.

الإفراج عن السجينات

ووجّه الرئيس السوداني عمر البشير، مدير جهاز المخابرات صلاح قوش، بإطلاق سراح النساء المعتقلات في الاحتجاجات الأخيرة.

وقال البشير، في كلمة أمام قيادات أهلية من شرقي البلاد، الجمعة: إن "اختيار الحكومة المقبلة سيكون اختياراً لحكومة كفاءات، دون محاصصة حزبية أو قبلية"، وفقاً لوكالة الأناضول.

وأضاف: "الآن نتشاور لتشكيل الحكومة، وسنختار الأفضل والأجدر للقيادة، والقوي الأمين لكل منصب".

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وتابع: "نحن ننقل البلاد إلى مرحلة جديدة، وفضلت (أنا) إحياء الأمل في نفوس الشعب السوداني بتعيين محمد طاهر آيلا رئيساً للوزراء في البلاد".

وكان البشير أصدر في 23 فبراير الماضي، مرسوماً بتعيين محمد طاهر آيلا رئيساً لمجلس الوزراء، بعد ساعات من إعلانه حالة الطوارئ مدة عام في البلاد، وحله الحكومة.

الرئيس السوداني اعتبر أن "البلاد تشهد مرحلة جديدة لا محاباة فيها، وتعيين حكام عسكريين لولايات البلاد الـ18 جاء لأنهم مصدر ثقة عند السودانيين".

عملية سلام

وجدد الرئيس السوداني تمسكه بالحوار، وناشد مختلف القوى السياسية في الداخل والخارج الانضمام لحوار وطني شامل يرعاه هو، ويكون على المسافة نفسها من كل الأطراف المشاركة فيه، على أن تكون وثيقة الحوار الوطني هي أساس استكمال لم شمل القوى السياسية.

كما دعا الفصائل المسلحة التي لم تنخرط في عملية السلام إلى الالتحاق بالحوار من أجل وقف الحرب.

وفي الخطاب الذي بثه التلفزيون الرسمي، تطرق البشير إلى الاحتجاجات التي يشهدها السودان منذ أكثر من شهرين، وقال إن أطرافا لم يسمها سعت لاستغلال المظاهرات الشعبية لتحقيق أجندة تقود البلاد إلى مصير مجهول، ونشر الكراهية بين أبناء الشعب، محذرا السودانيين من أن ذلك سيغرق السودان في الفوضى.

احتجاجات مستمرة

جدير بالذكر أنه منذ 19 ديسمبر الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالِبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلاً، وفق آخر إحصاء حكومي، في حين قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير، إن العدد بلغ 51 قتيلاً.

يشار إلى أن أكثر من 1000 شخص اعتُقلوا منذ بداية الاحتجاجات، في التاسع عشر من ديسمبر الماضي، في حين تؤكد جماعات حقوقية أن أكثر من 40 شخصاً قُتلوا في صدامات مع قوات الأمن.

واندلعت هذه المظاهرات بسبب زيادة الأسعار ونقص السيولة المالية ولكنها تحولت إلى أقوى تحد للبشير منذ توليه السلطة قبل 30 عاما.