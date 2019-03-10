خاصة بالحج والتعليم والإقامة.. قرارات جديدة لـ «البدون» في الكويت

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي ينتظر فئة البدون في الكويت بعض القرارات المهمة، التي من شأنها أن تحسن من أوضاعهم المعيشية، في ظل ما يعانوه من تهميش.

والبدون أو بدون جنسية، هم فئة سكانية في دول مجلس التعاون الخليجي والعراق، هم بلا جنسية، وتعترف الكثير من الحكومات بهم كمهاجرين غير شرعيين.

وفي الكويت يخدم معظم البدون في سلكي الجيش والشرطة قبل إقدام العراق على غزو الكويت عام 1990.

وزارة الدفاع

أعلن النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر الصباح، أنه يمكن الأخذ بالاقتراح الذي قدَّمه النائب عسكر العنزي، المتعلق بإلحاق زوجات العسكريين غير محددي الجنسية ”البدون“، لأداء مناسك الحج ضمن حملة وزارة الدفاع.

وأشار وزير الدفاع الشيخ ناصر إلى وجود "بعض المعوقات والصعوبات التي تتعلق بإجراءات استخراج فيزا الحج لغير محددي الجنسية من قبل ممثلي سفارة السعودية، إذ إن المخوّل بالتفاوض معهم هو وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، من أجل الحصول على فيزا والشروط المتغيرة بالنسبة لجوازات المادة الـ (17) ومدة صلاحيتها، وكيفية إدخال البيانات ضمن النظام الآلي لسفارة المملكة“، وفقًا لصحيفة ”الرأي“ الكويتية.

وقال الوزير إن "وزارة الدفاع بصدد اعتماد حملة رسمية، لكن ذلك يحتاج إلى بعض الوقت لإلحاق زوجات العسكريين بالحملة السنوية للوزارة، بعد توفير طاقم من الموظفات (واعظات ومنظمات) لتسهيل أداء مناسك الحج".

ترخيص إقامة

وحول قرارات واقتراحات أخرى متعلقة بفئة "البدون"، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، الموافقة على اقتراح النائب عسكر العنزي المتعلق بأزواج وأبناء الكويتيات، إذ قال "يحق للكويتية الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها وأولادها الأجانب، بشرط ألا يكون أيٌّ منهم يعمل لدى جهة عامة أو خاصة، وشريطة ألا تكون الكويتية حصلت على الجنسية بالتبعية من زواجها بكويتي".

وأوضح الوزير الجراح أن "وزارة الداخلية تقوم بصرف جواز مؤقت وفق المادة الـ (17) لزوج الكويتية من غير محددي الجنسية، وذلك ضمن ضوابط وشروط معينة.

كما تمنح رخص السوق المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم ( 81 ) لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته لأبناء الكويتيات المتزوجات من المقيمين بصورة غير قانونية“.

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أبناء الكويتيات

وحول توظيف أبناء الكويتيات من فئة "البدون"، فقد أعلن ديوان الخدمة أن توظيفهم سيكون بعد توظيف الكويتيين في الوزارات والمؤسسات الحكومية والجهات التابعة لها، وذلك حسب المؤهل الدراسي والخبرات الوظيفية.

وأن يتم منحهم كل الامتيازات الوظيفية والإدارية التي يحصل عليها الوافدون في تلك الجهات، ولا يتم الاستغناء عن خدماتهم إلا وفقَ الشروط.

وتعتبر قضية ”البدون“ في الكويت من أبرز القضايا التي تتم إثارتها بشكل دائم عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، بشكل رسمي وشعبي، وسط مطالبات بوضع حل جذري لقضيتهم الشائكة ومنحهم الجنسية الكويتية.

ويختلف عدد ”البدون“ الرسمي عن العدد الذي يتحدث عنه النشطاء، ففي الوقت الذي يتحدث فيه النشطاء عن تجاوز أعداد ”البدون“ الـ 100 ألف، فإن الرواية الرسمية تختلف عن ذلك، إذ تقدر السلطات الكويتية عددهم الكامل بأقل من 100 ألف شخص.

حقوق البدون

ونفذ البدون في الكويت الكثير من التظاهرات، والوقفات الاحتجاجية، كان آخرها في شهر يناير الماضي.

وتطالب فئة البدون في الكويت بحقوقهم التي تتلخص بمنحهم الجنسية الكويتية

وبدون الكويت هم مجموعات من عديمي الجنسيَّة في الكويت، وتنتمي هذه المجموعات إلى نفس أصول والعرقيّات السائدة في الكويت، وتتمايز هذه الأصول والعرقيّات على مساحة جغرافيَّة واسعة تمتدُّ من شبه الجزيرة العربية جنوباً إلى صحراء العراق وشرقا إيران.

تنقسم فئة البدون في الكويت إلى شريحتين، الأولى: هي شريحة من عديمي الجنسية الذين حل القضاء الكويتي مشكلتهم القانونية بتجنيسهم في سلسلة من المرافعات والقضايا الشَّهيرة في ستينيّات القرن العشرين، وقد تمَّ هذا التجنيس تنفيذا لمراسيم حقوق الإنسان الصّادرة عن المؤسَّسات التّابعة لهيئة الأمم المتَّحدة.

أما الشَّريحة الثّانية: هي شريحة ولدت في الكويت ولا تعرف غير الكويت موطنا ويعتبرون من الجيل 3 إلى 4 من البدون وقد مورس عليها الضغوطات لاستخراج جناسي مزورة، كما يتم حرمانهم من اللجوء إلى القضاء كأثبات حقهم في الجنسية.