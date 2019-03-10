وفاة 11 طفلًا يشعل تونس.. حكومة الشاهد في مأزق

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي سادت حالة من الحزب والغضب الأوساط التونسية، بعد وفاة 11 طفلًا داخل مستشفى حكومي.

وأعلنت وزارة الصحة العمومية التونسية في بيان عن تسجيل 11 حالة وفاة لدى أطفال رضّع حديثي الولادة مقيمين بمستشفى الرابطة بتونس العاصمة خلال يومي 7 و8 مارس 2019.

ورغم تقديم وزير الصحة استقالته، إلا أن الحادث فتح النار على حكومة الشاهد، وسط مطالب سياسية باستقالة كل وزراءها.

وفاة أطفال

وكشفت المديرة العامة للصحّة نبيهة بورصالي في تصريح لإحدى الإذاعات المحلية السبت 9 مارس 2019 أن الوفيات المسجلة في صفوف 11 رضيعا ناتجة عن تعفن خطير جدا وأن التحاليل جارية لمعرفة أسباب هذه التّعفنات.

وقد تم وقف استعمال كل دفعات أدوية العلاج والتغذية المستعملة في الإبان، واستبدالها بدفعات جديدة من الصيدلية المركزية لتفادي تكرر الإصابات.

شكلت وزارة الصحة لجنة تحقيق تضم مختلف الاختصاصات الطبية والصيدلية للوقوف على الأسباب الحقيقيّة وراء هذه الوفيات المؤلمة وتحديد المسؤوليّات.

كما تم توفير أخصائيين نفسانيين للإحاطة بعائلات المتوفين على إثر زيارة وزير الصحة لمتابعة الحادثة.

استقالة الوزير

وأعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد مساء السبت قبول استقالة وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف، وذلك على خلفية وفاة 11 رضيعا في مستشفى حكومي بالعاصمة.

وقال الشاهد في تصريحات إعلامية إنه فتح تحقيقا إداريا في الحادث، وإن النيابة العمومية أيضا تتابع الموضوع، وسيحاسب أي مسؤول يحتمل تقصيره.

وعبّر عن تضامنه مع عائلات الضحايا، مضيفا أنه أعطى تعليماته إلى المحافظين بتقديم الإحاطة المادية والنفسية لهم.

وقالت وزارة الصحة التونسية إن النتائج الأولية للأبحاث في حادثة وفاة الرضع بمستشفى "الرابطة" في تونس العاصمة، ترجح أن تكون ناتجة عن تلوث في الدم تسبب سريعا في هبوط الدورة الدموية للرضع، وإنه تم رفع العينات منهم لتحديد نوعية ومصدر التعفنات.

وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته، أنها لم تسجل أي حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

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من جهة أخرى، أفاد والي محافظة تونس الشاذلي بوعلاق بأن التحقيقات جارية للكشف عن أسباب الحادثة وتحديد المسؤوليات.

تحقيق سريع

من جانبها دعت حركة النهضة إلى فتح تحقيق جدي في حادثة وفاة 11 رضيعا بمركز التوليد وطب الرضيع بالرابطة وتحديد المسؤوليات.

وطالبت النهضة في بيان لها إلى تقديم الرعاية النفسية والمادية العاجلة لعائلات الضحايا.

وكان اتحاد الشغل أكد في بلاغ على وجوب اعتماد الشفافية والمصارحة والوضوح في التحقيقات الجارية والإسراع بكشف كلّ ملابسات هذه الكارثة التي اعتبرها الأولى من نوعها في مستشفياتنا العموميّة.

وطالبت المنظمة الشغيلة بتقديم الحقيقة للشّعب سواء كانت تقصيرا أو خطأ طبّيا أوعملا إجراميّا، وعدم التردّد في تحميل المسؤوليات أو في اتّخاذ كلّ الإجراءات القانونية ضدّ كلّ من يكشف عنه التحقيق.

وذكّر الاتحاد بأنّه سبق أن دقّ ناقوس الخطر أمام تردّي أوضاع المستشفيات العمومية.

وجدّد مطالبته الملحّة بإصلاح قطاع الصحة العمومية وتخليصه من سياسة التدمير الممنهج التي تمارس عليه منذ عقود.

الحكومة في مأزق

ودعت حركة نداء تونس الحكومة إلى الاستقالة الفورية على خلفية فاجعة وفاة 11 رضيعا بمركز التوليد وطب الرضيع بالرابطة.

وطالب نداء تونس في بيان له 'بتحميل الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع على كافة المستويات والخوف من مغبة حصول المزيد من الكوارث، نتيجة تفرغها لتأسيس حزب سياسي بدل خدمة المواطن'.

وقال البيان أنه تم تكليف اللجنة القانونية للحزب بمساعدة عائلات الضحايا في مساعيهم لإظهار الحقيقة ومحاسبة المتسببين في الكارثة قضائيا.

واعتبرالنداء ظروف وفاة الرضع غامضة ومشبوهة.



وأثارت حادثة الوفاة استياء وغضب الشارع التونسي، خصوصا مع تسليم العائلات جثامين أبنائهم في صناديق ورقية.

وصبّ الناشطون جام غضبهم على مديري وعمال المستشفى، متهمين إياهم بالتقصير والإهمال وعدم المهنية والاستهتار بمشاعر عائلات الرضع الذين قضوا باستعمال أدوية متعفنة ومنتهية الصلاحية، وجرى تسليم جثثهم إلى ذويهم بطريقة مهينة.

ولكن المديرة العامة للصحة، نبيهة البورصالي، نفت أن تكون هذه الطريقة مهينة، وأكدت أن تسليم جثث الرضع في علب كرتونية إلى أسرهم لدفنهم هي" الطريقة المعمول بها"، موضحة أن البلدية لا توفر الصناديق الخاصة للموتى الرضع وتكتفي بتمكين المستشفى من الصناديق المعدة لحمل جثث الكبار.